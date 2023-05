Universidad Católica afina los últimos detalles para un partido dificilísimo por el Campeonato Nacional 2023. Los Cruzados serán locales en El Teniente de Rancagua ante Huachipato, uno de los cuadros que pelea en la parte alta de la tabla, este 10 de mayo a contar de las 20:30 horas.

Pero también hay noticias en las oficinas de Cruzados SADP, aunque una de esas se sabía extraoficialmente hace al menos un par de semanas. Apenas terminado el Sudamericano Sub 17 que tuvo a la Roja de Hernán Caputto eliminada sin puntos en el hexagonal decisivo, la gerencia deportiva decidió ofrecerle su primer contrato profesional a un mundialista venezolano.

Se trata de Leenhan Romero, un volante ofensivo que jugó con la Vinotinto el certamen disputado en Ecuador. En aquel certamen, el futbolista de 16 años disputó ocho partidos, incluido el que los llaneros le ganaron a Chile en la ronda que enfrentó todos contra a todos a los seis mejores elencos tras la fase grupal.

Este martes 9 de mayo, los canales oficiales de la UC dieron a conocer la firma del vínculo. "¡Felicidades y a seguir cumpliendo etapas y metas con la Franja!", posteó el club para revelar la buena nueva con el prometedor jugador que vive en suelo chileno desde los 12 años.

Leenhan Romero y una espera de seis meses para jugar por la UC

De hecho, en el club revelaron también una pequeña entrevista que concedió Leenhan Romero, quien utilizó la camiseta "2" en el Sudamericano para menores de 17 que ganó Brasil y que también tuvo como clasificados al Mundial a Ecuador, Argentina y la Vinotinto.

"Estaba en una filial de la UC en Quillicura. Al mes hubo un torneo en La Serena, tras el que me enviaron a probarme a Católica. Llegué a entrenar, estuve una semana a prueba y gracias a dios quedé. Estuve seis meses sin jugar por temas de documentación, pero seguí entrenando y cuando pude jugar, las cosas se fueron dando solas", contó Romero, con una satisfacción evidente por este paso en su emergente carrera.

De todas maneras, ese inconveniente con algunos documentos influyó también en retrasar su convocatoria con su país. "Me llamaron a un torneo en Bolivia y no pude ir por documentación. Me volvieron a citar a un módulo antes del Sudamericano y se solucionó todo: pude viajar a Venezuela y gracias a Dios me citaron al torneo", cerró Leenhan Romero, una perla venezolana que espera hacerse un nombre en San Carlos de Apoquindo.