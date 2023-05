Jorge Potencia Vargas aconseja al Huaso Isla para su futuro: "Me quedaría donde me quieren"

Mauricio Isla no vive una situación positiva en Universidad Católica. El Huaso ha recibido muchas críticas. En primera instancia, esas opiniones negativas surgieron con el nivel del lateral derecho bicampeón de América con la Roja. Pero en los últimos días, el foco hacia el oriundo de Buin cambió: los fustigamientos llegaron en esa ocasión por un viaje a Colombia que hizo el futbolista.

El ex Flamengo de Brasil debe cumplir una fecha más de sanción en el Campeonato Nacional 2023 tras la tarjeta roja directa que recibió en la derrota de la UC frente a O'Higgins, que ya lo sacó del inconcluso Clásico Universitario que comenzó en el Ester Roa Rebolledo de Concepción, pero todavía no tiene fecha y sede confirmada para reanudarse.

Uno que tuvo un paso por los Cruzados y hoy vive en Italia, donde trabaja como DT, conversó con RedGol y analizó este caso. Esas referencias son para Jorge Vargas, quien atendió el llamado de nuestro querido Paulo Flores para desglosar el rumor del momento: la opción de que Isla refuerce a Colo Colo en la segunda parte de la campaña.

"Es una buena pregunta. Es un jugador que ha ganado todo, jugó en grandes equipos en Europa. Ha tenido una carrera exitosa, brillante. No sé tampoco cómo es su nivel, veo que ha tenido bastantes problemas", dijo el Potencia, quien hoy dirige al Aurora Pro Patria 1919, un cuadro que milita en la Serie C del fútbol itálico.

Vargas a Isla: "Si la UC no confía en lo que hago ni yo estoy en mi mejor nivel, cambiaría de aire"

Por cierto, el otrora zaguero del Livorno y la Reggina de Italia no se quedó con esas palabras. "Creo que se tendría que sentar a conversar con el técnico y los dirigentes para ver si cuentan con él. Luego de eso, tomar una decisión es mucho más fácil que con rumores que lo vinculen a Colo Colo, que sin duda se podría potenciar con su llegada", admitió en torno al salto de calidad que daría el equipo de Gustavo Quinteros con Islaenel plantel.

"Debe saber cuál es su situación dentro del plantel de la UC y decidir, pero si fuera por mí, en forma normal, me quedaría donde realmente me quieren. Si en Católica no sienten confianza por lo que hago ni estoy en mi mejor nivel, cambiaría de aire", sentenció el Potencia Vargas, quien terminó en el 12° lugar de la Serie C italiana junto al Aurora Pro Patria.