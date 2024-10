Jorge Vargas fue uno de los implicados que accedió a dar su testimonio en el caso de una millonaria estafa que Chilevisión investigó y sacó a la luz un reportaje. Los formalizados por aquel delito y también por apropiación indebida fueron dos ex jugadores de Deportes La Serena.

Uno fue el ídolo histórico de los granates, Mauricio Salazar. Y el otro, el imputado por estafa, fue Marcelo Caro. Precisamente él fue quien acercó al Potencia Vargas a la sociedad. Desde Italia, el otrora zaguero central de la Roja contestó el llamado de RedGol.

Y contó más detalles en torno al escenario. “El único responsable de todo el proceso es Caro. Él administraba toda la situación de la sociedad. Y después nos desvinculamos de la sociedad y se impuso a Salazar, que es el único que ha tratado de arreglar la situación y dar la cara”, contó Vargas en la conversación que tuvo con nuestro querido Paulo Flores.

Jorge Vargas fue capitán de la Roja. (ANDRES PINA/PHOTOSPORT)

“Pero el único responsable es Marcelo Caro. Al señor Arellano no lo conozco, no sé quién es. No sé de dónde apareció. Cuando nosotros partimos él no aparecía en ninguna parte. Debe tener buenos contactos para poder hacer lo que hizo en Chilevisión”, afirmó Potencia sobre el empresario que testificó contra los ex futbolistas.

Jorge Vargas atendió el llamado de RedGol y contó más información sobre el caso de estafa del que fue víctima. (Andrés Piña | Photosport).

Jorge Vargas aclara la estafa: “Entregué 500 millones a la sociedad de diferentes maneras”

Más allá de que Jorge Vargas dijo no conocer a Raúl Arellano, quien hizo la denuncia por estafa contra Caro y Salazar, sí contó más de la interna. Cómo se gestó su participación en el negocio, particularmente. “Le entregué 500 millones de pesos a la sociedad”, reconoció Potencia.

“De diferentes maneras, pero el monto más o menos fue ese. Él estaba a cargo, yo entré a la sociedad porque conocía a Caro, no a la otra gente. Con Salazar éramos jugadores, nos preocupábamos de eso. No estábamos pendientes de ciertas cosas, el que administraba todo era Caro”, reveló el otrora marcador del Livorno de Italia.

Añadió que piensa en una visita a Chile. Pero no está definido. “Hace mucho tiempo no tengo contacto con él. Muchos años. Si es necesario y tengo que viajar, viajaré. Pero por ahora el trámite lo está haciendo un abogado. Sin duda que hay una rabia tremenda detrás porque ha sido injusto. No me parece que se hablen cosas que no son”, apuntó el jugador, quien conoció a Marcelo Caro cuando ambos coincidieron en Universidad Católica.

Marcelo Caro cuando era director técnico de Deportes La Serena. (Marcelo Hernández/Photosport).

“La fe es lo último que se pierde, pero por suerte tengo buen contacto con Salazar y hay que levantar un poco los temas. Después la idea es vender el gimnasio y recuperar algo de dinero. Sin duda que el daño fue enorme, pasó mucho tiempo y no he visto ningún retorno“, cerró Jorge Vargas, quien aclaró que la idea es desprenderse de la sucursal de Energy que instalaron en La Serena mediante la sociedad.

