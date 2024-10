Un reportaje de Chilevisión dio cuenta de un caso de estafa que implica a dos ex jugadores de Deportes La Serena, Marcelo Caro y Mauricio Salazar, uno de los capitanes más icónicos de la institución. Uno de los socios que hizo una denuncia fue un ex compañero de los dos en el cuadro granate.

Se trata de un zaguero central que fue seleccionado chileno y tuvo una vasta trayectoria en el fútbol italiano. Todas esas referencias son para Jorge Vargas, quien entregó su testimonio al respecto de una inversión millonaria que hizo sin rédito alguno. El inicio de toda esta historia se remonta hace varios años. Cuando dos de los cuatro socios jugaban fútbol profesionalmente.

Y la resumió Raúl Orellana, empresario que participó de la sociedad con Salazar y Caro, quien era muy cercano a él. “Éramos muy amigos. Compartimos, asistió a mi matrimonio. Familias amigas, etcétera. Me preguntó año a año si quería invertir en su negocio: franquicias de gimnasios Energy”, repasó el inversionista. Hasta que le dio el sí al ex DT de los granates.

Por eso, invirtió 100 millones de pesos. “Somos los tres mosqueteros. Uno para todos, todo para uno, decían. Y empezamos a trabajar normal. Puse cinco propiedades en garantía. Era una inversión alta a riesgo bajo, me permitía salir de un rubro muy estresante, como es la minería”, apuntó Orellana a Chilevisión.

“Quedó por escrito devolver lo invertido en la sociedad cuando hubiera ganancias. El aporte de ellos fue que empezaron el negocio. Tenían contactos. Eran amigos del alcalde. De este y de este otro. Eran figuras, personas conocidas y socialmente intachables. Ese era su capital. Su imagen era el único capital”, dijo. Orellana perdió casas, departamentos y unos terrenos, además de todo el dinero que puso para el negocio.

Detalles de la estafa que tiene formalizados a Marcelo Caro y Mauricio Salazar

“Caro y Salazar eran muy herméticos con las lucas. Sólo ellos manejaban las cosas. No me cuadraban algunos depósitos a sus empresas y pedí revisión. En un punto me estresó y revisé los números. En ese momento todo fue un descalabro. Nunca más volví a conversar con ellos, no querían que los auditara, que investigara qué pasaba con las lucas. En ese momento, Caro y Salazar arrancaron“, expuso Raúl Orellana, quien contó que fueron dos años de pérdidas con esa sociedad.

Esa estafa tuvo a Marcelo Caro y Mauricio Salazar sacándole brillo a su relación con Deportes La Serena. “Siempre ocuparon como trampolín al club. Es muy querido en la zona. Se manejaban como pez en el agua en la dirección del club. Eran estrellas, costaba mucho caminar en la calle con ellos dos cuando íbamos a almorzar”, repasó Raúl Orellana. Además del gimnasio Energy, la empresa luego invirtió en una franquicia de Johnny Rocket’s, una cadena estadounidense de comida rápida conocida porque sus garzones hacen bailes para sorprender a los comensales.

Entre los capitalistas apareció Potencia Vargas. “Yo les pasé casi 500 millones de pesos. Hubo cero retorno de esa inversión. Marcelo nunca me respondió el teléfono, sabía que me había engañado. Administraba todo él, no dejaba que nadie entrara”, expuso el otrora marcador central, quien conoció a Caro en Universidad Católica. El defensor jugó dos Copas América con la selección chilena.

“Decía que tenía tiempo disponible. Nosotros con Mauricio seguíamos jugando, empezó de su voluntad a hacer negociaciones difíciles de entender. Me arrepiento de haber confiado en Marcelo Caro. Era imposible poder dudar, lo conocía desde que habíamos jugado en Católica”, agregó Jorge Vargas, consciente de que ya es demasiado tarde. Y que esta vez la experiencia fue una peineta que le pasaron cuando ya quedó calvo.

Mauricio Salazar se defiende y manda al frente a su socio: “Marcelo es el único imputado por estafa”

Agregó que “además de desaparecer, no vi ningún retorno de una inversión muy importante, yo era el inversionista más grande de todos”. De todas maneras, Raúl Arellano pudo ganar en tribunales. “Todo lo que presenté lo gané, en conjunto me tienen que ganar 250 millones de pesos”, aseguró.

El abogado de Mauricio Salazar, Carlo Silva, contó que hubo dos pagos de 20 millones de pesos cada a uno a Orellana. También afirmó tener cómo acreditar esos abonos. “Los hechos por los cuales se le formalizó son la suma de 40 millones por supuesta apropiación indebida. No hay hecho que den cuenta de dineros aparte de ese objeto en la formalización”, expuso el representante del Ingeniero.

“Nosotros entregamos todos los antecedentes al tribunal y la fiscalía. Estamos tranquilos, no hemos cometido ningún delito, esperando que me sobresean. El único que tiene medidas cautelares es Marcelo. Enfrento la denuncia con pena, tengo una carrera intachable durante 20 años, como actor social, futbolista, empresario. Pero tranquilo, no he hecho absolutamente nada”, dijo el Ingeniero Salazar, quien finalmente accedió a conversar con CHV.

Y añadió que “estoy esperando que la justicia haga lo que tiene que hacer. Pregúntele a Marcelo Caro, yo no tengo nada que ver. Él está imputado por estafa, yo no. Tienen que preguntarle a él. Fue él quien llevó al negocio a Raúl, yo ni lo conocía. No tengo nada que decir”. Por cierto, Salazar presentó una demanda contra Marcelo Caro, su socio. “Por cerca de 190 millones de pesos en la administración de las sociedades”, según transparentó su abogado.

