Marcelo Caro sacó la voz para contradecir la versión de Mauricio Salazar y dejar más antecedentes sobre un caso de una millonaria estafa. Todo se destapó en un reportaje que hizo Chilevisión. En la investigación aparecieron dos testimonios que acusaban a los ex jugadores de Deportes La Serena.

Uno fue Raúl Arellano, un empresario minero que declaró haber invertido varios millones y poner cinco propiedades en garantía para una sociedad. Se suponía que era para invertir en el control de una franquicia del gimnasio Energy. Al tiempo, el negocio se expandió.

Sumaron a la marca de comida rápida Johnny Rocket’s a la sociedad. El otro que apuntó específicamente a Marcelo Caro fue el ex seleccionado chileno Jorge Vargas. Potencia dijo desde Italia que había aportado 500 millones de pesos para esos menesteres. Y que nunca recibió algún retorno.

Caro Cubillos, otrora futbolista formado en las inferiores de Universidad Católica, concedió una entrevista al diario El Día. “Me hicieron muchas acusaciones de apropiación indebida y otras cosas que eran sin fundamentos. Hay dos auditorías realizadas por externos que demuestran que en la empresa no faltaba un peso”, se defendió el ex DT de los Papayeros.

Marcelo Caro como DT de La Serena. (Marcelo Hernández/Photosport).

“Esas acusaciones buscaban quitarme la administración y propiedad de la empresa. Una forma de sacarme del negocio SyC Fitness los gimnasios Energy de Calama y Copiapó”, agregó Marcelo Caro, quien en la recta final de la temporada 2012 fue entrenador de los granates.

Allí precisamente forjó una amistad con uno de los grandes ídolos de la institución. “Mauricio Salazar fue mi socio y mi amigo por muchos años. Lamentablemente cuando empezó a ver más dinero cambiaron mucho las cosas”, aseguró Caro, siempre en la conversación con el citado matutino.

Marcelo Caro: “Puse la condición de salir si es que Mauricio Salazar se hacía cargo de toda la deuda”

Marcelo Caro no llegó hasta ahí con sus dardos a Mauricio Salazar. “Después de mucho tiempo, y producto de que Salazar firmó un reconocimiento de deuda a Inversiones Arellano que nos embargó las cuentas de la empresa y nos causó un daño tremendo. Luego vino la pandemia y decidí salir de la sociedad”, expuso.

“Me di cuenta de que de mala manera habían logrado quitármela: en el fondo me quitaban los flujos. Estuve de acuerdo en salir de la sociedad con la condición de que Mauricio Salazar se hiciera responsable de toda la deuda que él mismo había tomado con Inversiones Arellano. Yo no firmé ese reconocimiento de deuda, no recibí un peso”, prosiguió Marcelo Caro.

Y contó más. “Nunca ingresó ese dinero a la empresa y no sé si sería una deuda personal de Salazar con Arellano. El tema es que salí de la empresa y él firmó que era responsable y se hacía cargo de toda la deuda. Ahora, si después de eso con Arellano se traicionaron mutuamente, es otra historia”, planteó Caro.

“He visto que en los medios de comunicación, de forma mañosa, cobarde incluso, él (Mauricio Salazar) me culpa a mí, estando toda la documentación que acredita que no es así. Es sólo para generar una imagen de que él no debe y que es otra persona, pero elude su responsabilidad. Es una actitud cobarde, mentirosa, falsa, hipócrita“, lanzó Caro.

Añadió que “en algún momento toda la verdad saldrá a la luz, la verdad siempre triunfa y él quedará en evidencia que es un falso, un hipócrita. Raúl Arellano era socio en Johnny Rocket’s conmigo y de Mauricio Salazar. En un momento le dejo ese negocio a dos firmas, siendo tres porque en otros negocios como fitness, transportes y los camiones que teníamos, firmaba yo”.

“Cuando viene lo de Johnny Rocket’s, para dejarme afuera de todas las cosas, Mauricio me hace una oferta para comprarme el 20 por ciento del valor. Finalmente acepto. Me di cuenta que perdí, me hicieron el juego y acepté salir de la sociedad para nunca más hacer nada juntos”, reconoció Marcelo Caro en esta larga charla con el diario El Día.

Caro se defiende de su ex socio: “Él se quedó con el negocio”

Marcelo Caro no se guardó mucho contra su ex socio y amigo, Mauricio Salazar. “El compromiso era que yo seguía administrando los gimnasios, pero pasaron dos meses y me empezó a poner denuncias, acusaciones para tratar de quitarme ese negocio. Finalmente lo lograron: nos embargan los flujos por este acuerdo que hace con Arellano”, relató el ex DT.

“Aunque yo también los demandé a ellos por asociación ilícita. De hecho, Mauricio está formalizado por otro negocio donde se quedó con un dinero de la empresa Fitness del Sur, un gimnasio de San Fernando, que también se perdió. Salazar debe dar cuentas de esto, es él quien se quedó con el negocio. Primero porque lo firmó en el contrato, está claramente establecido eso”, prosiguió Caro con su defensa.

“Segundo, porque después, si el negocio él lo traspasa a esa sociedad para no pagar, claramente es el único responsable. Hay que ver quién tiene la administración de ese negocio hoy y te aseguro que es alguien relacionado con Mauricio Salazar. No es que lo entregó o regaló, en eso hay que ser súper claro”, cerró Marcelo Caro. Pero la historia no se acabó todavía…