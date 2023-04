Edson Figueroa dio a conocer en RedGol en La Clave que el Huaso Isla no está para nada cómodo en la UC. "Esa conversación post eliminación de Copa Sudamericana le generó un desgaste con jugadores y cuerpo técnico", revela el periodista.

Mauricio Isla no quiere seguir en Universidad Católica: "No está cómodo y busca su salida"

Universidad Católica da vuelta la página tras la sufrida victoria a Deportes Colina en Copa Chile y ya se pone a pensar en lo que será el clásico ante Colo Colo este sábado 15 de abril. Sin embargo, el nombre de Mauricio Isla vuelve a traer dudas al plantel que dirige Ariel Holan ya que el jugador nuevamente expresó su incomodidad y estaría buscando salir del club.

Los Cruzados han tenido una irregular campaña y los hinchas empiezan a perder la paciencia, y también lo hace el Huaso en cuanto al ámbito personal. Hace unas semanas se había hablado de la intención del lateral derecho de dejar la precordillera, pero con el tiempo la información se diluyó. Eso sí, ahora fue Edson Figueroa quien avisa que la operación salida está nuevamente en marcha.

"Isla no está para nada cómodo en la UC"

El periodista deportivo utilizó su espacio de comentarista en RedGol en La Clave para soltar una bomba. "Yo tengo una información de Católica, y pocas veces tengo, pero las veces que lo he hecho la fuente es muy buena, no ha errado en lo que me ha dicho", disparó de entrada.

Tras eso, Figueroa apunta que "ayer me ratificaron lo que hablamos hace un par de semanas, pero me comentan que el Huaso Isla no está para nada cómodo en la UC".

"La situación que se generó tras la conversación post eliminación de Copa Sudamericana le generó un desgaste por una parte con los jugadores y por otra con el cuerpo técnico, y no está cómodo", complementa el comunicador.

Así, para cerrar detalla que "me insisten que estaría buscando su salida, y su entorno ya está buscando alternativas para donde ir".

Con esto, ahora solo resta esperar a ver que depara el futuro para Mauricio Isla. El lateral derecho todavía tiene contrato con Universidad Católica, pero sabido es que tener un jugador de su calibre disconforme no es nada bueno, por lo que habrá que aguardar a ver como se resuelva esta situación.