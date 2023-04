Las camas de los jugadores a los entrenadores es uno de los tantos mitos que rodean al mundo del fútbol y que cada cierto tiempo aparecen en la palestra. Ahora el tema se toca por el presente en Universidad Católica, donde Juvenal Olmos acusó que el plantel está perjudicando a Ariel Holan para sacarlo de San Carlos de Apoquindo.

La acusación es dura, porque no solo habla de lo que puntualmente está pasando en la UC, sino que pone en la mesa el supuesto poder que tienen los jugadores de sacar a su antojo al entrenador de turno en algún equipo.

Así por lo menos lo ve Jean Beausejour, hombre de mil batallas en el balompié que en su calidad de comentarista en ADN Radio lanzó una defensa gremial en representación de los jugadores, afirmando que nunca vio a un plantel sacar o perjudicar a un DT.

“Hoy ser entrenador es mucho más desafiante que antes. En general el mercado es dinámico para los jugadores, al igual que para los entrenadores. Que un DT esté mas de un año un equipo es muy raro y el jugador también lo entiende. Hoy el primer fusible no es el jugador, es el entrenador”, afirmó Bose.

En ese sentido el bicampeón sostuvo que “antes se daba mucho más que un entrenador esté dos o tres años en el mismo equipo. Más o menos se respetaba un proceso y el DT era participe de la conformación del plantel. ¿Hoy cuantos técnicos son participes de la conformación del plantel? El jugador, quieras o no, sabe que la participación del DT es momentánea en un club”.

“Hoy es muy difícil y desafiante convencer al jugador de fútbol. Los dirigentes deben tener ese poder de convencer al jugador, de que entienden que pase lo que pase, dependiendo el contexto, el técnico se queda. De ahí van derivando muchas problemáticas e interpretaciones por el dinamismo y la rotación de los técnicos. Ahí al jugador le atribuyen un poder que no tienen”, avisó el ex jugador.

En esa misma línea, el ex lateral izquierdo fue claro en decir que “acá se dice que los jugadores de la UC le están haciendo la cama a Holan. Eso como consecuencia puede traer que despidan al entrenador. Yo creo que los jugadores no tienen ese poder. Es más o menos ficticio. Yo, por lo menos en los planteles que me tocó estar, y he estado en varios, nunca vi que los jugadores echarán a un DT”.

Sobre las tratos o manejos que pudiese tener Ariel Holan en la UC, el ex seleccionado declaró que “yo no quiero un técnico que sea un amigo, quiero un técnico que me haga crecer y que a partir de su llegada me haga evolucionar. Todos quisiéramos tener un jefe que, aparte del buen entrenamiento y metodología, sea buena onda. Sería lo ideal, pero no pasa”.

“No entiendo porque se le quiere endosar a los jugadores una responsabilidad en el devenir de los técnicos, más allá de interpretar la idea que ese DT les da. Creo que el foco debería estar ahí, en el decir que en la UC los jugadores no están interpretando a Holan. Ahí pongamos el foco”, agregó Bose.

Para cerrar, el que defendiera en su momento al camiseta de la UC lanzó que “todavía me cuesta que haya jugadores que no quieran ganar. Lo digo respaldando el tema jugador. Para el jugador lo más lindo es ganar. Con el ganar solo vienen cosas positivas, como prestigio o mejores contratos. ¿A quién no le va a gustar ganar?”.