La selección chilena está lista para saltar a la cancha a disputar su último examen antes del regreso de las Eliminatorias Sudamericanas. Este sábado 8 de febrero desde las 20:30 horas la Roja recibe a Panamá buscando variantes de cara a la doble fecha FIFA de marzo.

En la previa del encuentro, Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa y le dedicó palabras a dos nombres: Carlos Palacios y Fernando Zampedri. El DT le abrió las puertas a la Joya luego de su polémica salida meses atrás y aseguró que espera al Toro, aunque un emblema como Jorge Vargas no está muy de acuerdo.

Potencia conversó con RedGol sobre la situación de ambos jugadores y sorprendió al aprobar a uno pero desechar al otro. ¿Su razón? Hay que morir con las botas puestas.

Jorge Vargas quiere a Carlos Palacios pero no a Fernando Zampedri en la Roja

Ricardo Gareca le abrió las puertas a Carlos Palacios y Fernando Zampedri para la doble fecha FIFA de marzo. Chile necesita a los mejores y ambos son opciones para el DT, pensando especialmente en que el Toro ya estará nacionalizado para esas fechas.

Jorge Vargas aprobó el regreso de Carlos Palacios, pero desechó la opción de Fernando Zampedri en la Roja. Foto: Photosport.

Sin embargo, Jorge Vargas no está muy interesado en que ocurra esto. En diálogo con RedGol, Potencia aprobó la chance de la Joya, aunque a medias. “Sí, pero no. No tenemos tantos jugadores para elegir, entonces es importante que todos puedan ser partícipes de una camada que nos pueda llevar al Mundial“.

En esa misma línea, remarcó que el presente de Carlos Palacios le da un sitial clave. “No podemos dejar gente afuera, quedan pocas fechas y cada jugador puede ser indispensable en un momento indicado“.

Pero Jorge Vargas sorprendió a todos con su radical postura sobre Fernando Zzampedri, al que no quiere en la selección chilena. “No, no me gusta ni entiendo“, lanzó.

“Si bien es un gran jugador, ha hecho historia en Universidad Católica, pero no me parecería en un momento así de dificultad. No por necesidad tienen que jugar sí o sí gente naturalizada“, añadió.

Para cerrar, Jorge Vargas enfatizó en que Ricardo Gareca debe seuir por el camino que inició al mando de nuestro país. “Se empezó con un criterio y hay que tratar de terminar con ese”, sentenció.

Carlos Palacios y Fernando Zampedri esperan por la nómina de Chile para las Eliminatorias Sudamericanas en marzo. La Roja se juega seis puntos de oro en su lucha por ir al Mundial y necesita de todos para lograr el objetivo.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

Carlos Palacios ha sido la gran figura de Boca Juniors en lo que va de temporada, donde ha disputado 4 partidos oficiales en total. En ellos ha marcado 1 gol, no tiene asistencias y alcanza los 265 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuáles son los números de Fernando Zampedri esta temporada?

Fernando Zampedri ha logrado disputar un total de 2 partidos oficiales en lo que va de temporada 2024 con Universidad Católica. No ha marcado goles ni registra asistencias en los 180 minutos que ha estado en la cancha.