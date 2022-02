U. Católica vs Unión Española | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la fecha 2 del Campeonato Nacional

Clásico para muchos, partidazo para otros, lo cierto es Universidad Católica y Unión Española protagonizan el que en la previa asoma a ser uno de los mejores encuentros de la 2° fecha del Campeonato Nacional.

Entre la UC y los Hispanos siempre hay duelos emocionantes, con dos equipos que siempre pelean por objetivos importantes en el fútbol chileno. Ya en la previa, Stefano Magnasco declaró que para él sí era clásico. El actual lateral de Unión Española es voz autorizada para opinar, debido a que fue formado en la precordillera.

Como si fuera poco, desde la dirigencia de la Universidad Católica decidieron no venderle entradas a los hinchas de la Unión Española, justificándolo con la situación sanitaria. Esto no le gustó para nada a Jorge Segovia, quien amenazó con no facilitar el estadio a los Cruzados cuando comience la remodelación de San Carlos de Apoquindo.

Los dirigidos por Cristian Paulucci comenzaron el torneo con un triunfo el presente Campeonato Nacional, al imponerse 3-2 ante Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso. La Furia Roja por su parte no pudo ante Palestino en Santa Laura y consiguió un empate 1-1. Ahora en este encuentro, sea clásico o no, ambos buscarán la victoria.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Unión Española?

Universidad Católica vs Unión Española está programado para este domingo 13 de febrero a las 20:30 horas de Chile en San Carlos de Apoquindo.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo por TV a Universidad Católica vs Unión Española?

El partido será transmitido en vivo por TV en TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Dónde ver por streaming y en vivo a U. Católica vs Unión Española?

Si buscas un link para ver online y en vivo el partido, podrás hacerlo descargando la app Estadio TNT.