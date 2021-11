U. Católica vs U. de Chile | Ver EN VIVO por TV, STREAMING y ONLINE el Clásico Universitario

El Clásico Universitario de este domingo promete emociones de infarto con el encuentro entre Universidad Católica vs Universidad de Chile, partido válido por la fecha 31 del Campeonato Nacional en San Carlos de Apoquindo.

Y es que ambos equipos se juegan todo en estos últimos encuentros, y el perdedor podría complicarse bastante en los objetivos. Bien lo sabe la UC, que pelea palmo a palmo la punta del torneo con Colo Colo. Una victoria significará volver a meterle presión a los albos y tener al alcance el tetracampeonato.

La U vive todo lo contrario, ya que la horrible racha de 9 partidos sin ganar, con 8 derrotas incluidas, lo tienen a solo tres puntos de la zona de promoción y con un fixture más que complicado. Otra caída significaría estar al alcance de los equipos de abajo, y también despedirse de una posible clasificación a Copa Sudamericana.

Los hombres de Cristián Paulucci saben bien su favoritismo, pero se toman con calma la previa del partido. Sin grandes bajas, el XI sería con Sebastián Pérez; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez, Felipe Gutiérrez; Diego Valenvia, Fernando Zampedri y Edson Puch.

Los azules por ahora no tienen once confirmado, pero ya se descarta a Pabo Aránguiz. Además, Franco Lobos no llegaría por lesión.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Universidad Católica vs Universidad de Chile?

Universidad Católica vs Universidad de Chile juegan este domingo 7 de noviembre a las 12:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Universidad Católica vs Universidad de Chile?

El partido será transmitido por TNT Sports HD y TNT Sports 2, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Universidad Católica vs Universidad de Chile?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Estadio TNT Sports y TNT Sports GO.