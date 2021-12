Tomás Astaburuaga sumó una nueva copa junto a Universidad Católica luego de obtener en anhelado tetracampeonato, instancia que le abrió el apetito al defensor por seguir ganando títulos y hacer historia con la franja en el pecho.

Pese a que no es titular indiscutido en el equipo de Cristián Paulucci, el zaguero ha sabido ganarse el cariño de la fanaticada de los cruzados, sentimiento que según reveló en diálogo con Prensafútbol, es recíproco.

"Estar en Católica es una alegría gigante, siempre he dicho que soy hincha del club desde chico y ahora me toca estar en cancha, ganando cuatro títulos",comenzó resaltando el futbolista.

El defensor también profundizó en la alegría de haber ganado la cuarta corona del Campeonato Nacional al hilo. "Nosotros confiábamos en nosotros. Si bien cinco puntos se veía lejano, queríamos terminar de la mejor manera y conseguimos un tetracampeonato histórico".

De paso, Tomás Astaburuaga aplaudió a sus compañeros por los logros conseguidos, pero se atrevió a armar el podio de quienes considera fueron los más destacados del plantel cruzado.

"Los tres mejores este año fueron Zanahoria (Sebastián) Pérez, Valber Huerta y Marcelino Núñez", aseguró.

Siguiendo en la línea de lo colectivo, el zaguero habló de sus esperanzas para las copas internacionales. "A todo jugador le motiva la Copa Libertadores, el otro año será uno de los objetivos", avisó.

Pasando a un plano más personal, Astaburuaga se sinceró y aseguró que "siempre quise ser jugador de fútbol, me he esforzado mucho para lograr mis objetivos y lo seguiré haciendo hasta el último día de jugador. Quiero luchar para estar en la selección y por qué no llegar al extranjero".

"Me gusta mucho la Liga Italiana y la Premier League", reveló en la misma línea del defensor de Universidad Católica.

Por último, Tomás se sinceró y reveló el mayor deseo que tiene en este momento para su carrera. "Personalmente quiero más títulos... quiero seguir disfrutando en Católica".