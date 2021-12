El gerente deportivo de Cruzados sacó la voz tras ser campeón este fin de semana y se refirió a la acusación del técnico del Cacique, quien disparó que el torneo chileno estaba desvirtuado, y el histórico ex arquero argumentó que además de ganar en cancha en San Carlos también se cuidaron fuera de ella.

Universidad Católica festeja todavía el histórico tetracampeonato conseguido después de luchar hasta el final con Colo Colo, que dejó escapar el título con un tropiezo ante Unión Española y donde también sufrieron más de la cuenta con el Covid-19, e incluso el técnico Gustavo Quinteros acusó que el torneo chileno estaba desvirtuado por las decisiones de la autoridad sanitaria.

Situación a la cual se refirió recientemente el gerente deportivo de los Cruzados, José María Buljubasich, quien en diálogo con Deportes en Agricultura fue consultado por si las palabras del técnico argentino-boliviano causaron molestia en la precordillera, ante lo cual fue tajante, fiel a su estilo.

“No, no me molesta, pero creo que fuimos justos campeones. Este campeonato demandó mucha energía, mucho sacrificio. Los campeonatos se ganan adentro de la cancha, 11 contra 11. Pero también se ganan con otras acciones y creo que este grupo de jugadores hizo muchos sacrificios", indicó.

Tras eso, reconoció que "nosotros hemos visto jugadores llegar al club durante casi un año y medio en el auto, cambiados, irse a la cancha, volver al auto e irse, algunos cambiándose en un baño privado porque viven más lejos, pero hemos cubierto muchos flancos con el área médica".

Y fue enfático en resaltar que "la prueba estuvo en que cuando nos tocó tener un contagio o dos no tuvimos más. Sabíamos que nos podíamos contagiar, porque era imposible no tener contagios, pero creo que hicimos un esfuerzo enorme", resaltó el legendario ex arquero de la Franja que ostenta el récord de ser el arquero que más tiempo ha mantenido su arco en cero con un total de 1.352 minutos.

Para finalizar, el Tati recordó que "tuvimos a un jugador como el Chapa Fuenzalida casi quince días en Uruguay sin poder volver al país porque no se lo permitían a pesar de que ya habían pasado los días (de cuarentena) y tuvimos que jugar sin él. Volvió y lo hicieron hacer cuarentena nuevamente a pesar de hacerla en Uruguay, o sea, pasaron muchas cosas y creo que el equipo se repuso a todo y fuimos unos justos campeones”.

En el Monumental sintieron que el tetra se escapaba

La UC fue campeón con bastante sufrimiento de por medio, y tras la salida de Gustavo Poyet de la banca el equipo retomó el rumbo e hizo historia. Y el propio Buljubasich reconoció que tras caer por 2-1 ante Colo Colo en el estadio Monumental todos en el plantel sintieron que el objetivo se escapaba.

Por eso, al ser consultado sobre si vieron lejos el trofeo, el Tati indicó que “voy a decir que sí, pero no porque hoy ganamos. Mi sensación, y la de muchos, era que esa semana había sido una semana distinta, nosotros por cuestiones de calendario habíamos jugado el sábado en El Salvador y Colo Colo había quedado libre".

Tras eso, complementó que "después en la semana nosotros tuvimos un partido con Wanderers donde jugamos casi 45 minutos con dos hombres menos y Colo Colo pudo resolver muy rápido su partido con La Serena, por lo tanto la parte física iba a ser preponderante en el partido".

Por esa razón, explicó que "mientras las piernas nos dieron nosotros jugamos de igual a igual e incluso íbamos ganando, pero cuando el equipo cayó físicamente Colo Colo nos convirtió el 1-1 y nos pudo ganar en el último minuto".

"Muchos teníamos esa sensación de que si bien habíamos perdido, habían argumentos suficientes para evaluarlo desde otro lugar, había herramientas para seguir compitiendo, nos habíamos sentido bien jugando el primer tiempo por lo tanto sobre esa base creíamos que íbamos a poder dar pelea. Por su puesto que no es que teníamos la certeza que íbamos a lograrlo, pero sí sabíamos que el equipo iba a seguir dando pelea y sobre eso creíamos y se pudo dar”, concluyó.