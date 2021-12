Diego Buonanotte vivió un lunes de dulce y agraz, ya que hoy recibió la carta que lo certifica como ciudadano chileno, pero al mismo tiempo dejó un manto de dudas en torno a su continuidad en Universidad Católica.

Con el histórico tetracampeonato obtenido el Enano alcanzó un total de nueve títulos con la franja en el pecho; 5 Campeonatos Nacionales (Apertura 2016, 2018, 2019, 2020, 2021) y 4 Supercopas (2016, 2019, 2020, 2021).

Pese a su envidiable palmarés, el gran cariño de los hinchas, y el hecho de que ya no ocupará plaza extranjera en el plantel, el trasandino no tiene asegurado su futuro en la precordillera.

"Hoy sigo siendo jugador de la UC hasta el 31 de diciembre, no he tenido conversaciones", confesó a Radio Futuro.

"No puedo decir nada, porque no me gusta jugar con el sentimiento de la gente, aún estoy disfrutando con este tetra, el hincha de la UC está feliz y eso a mí me llena el alma. Después veremos como sigue todo”, explicó.