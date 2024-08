Pese a que fue un empate sin goles en el Sausalito, el duelo entre Everton y Universidad Católica tuvo sus momentos de tensión. Es que lo que estaba en juego para los precordilleranos era nada menos que la cima del torneo.

Las atajadas de Ignacio González y, como contraparte, el VAR, permitieron que el duelo terminase en una igualdad con dos grandes ceros. En el final de la primera mitad, de hecho, bien pudieron cambiar las cosas, con un penal que la UC tuvo a su favor.

Pero, tal como se dijo, Nacho González estuvo impecable. No solamente brilló todo el complemento, sino que le paró, a mano cambiada, el penal a Fernando Zampedri.

Con la euforia por los cielos, se terminó la primera mitad. Sin embargo, lo que llamó la atención de todos fue el cruce entre Tomás Astaburuaga y el técnico de la Universidad Católica, Tiago Nunes. El tema desembocó en una riña camino a vestuarios.

Versión del estratega brasileño

La imagen es clara. Tiago Nunes apunta con el dedo a Tomás Astaburuaga y le manda feroz garabato. Poco se entiende, aunque lo que aflora claramente de sus labios es un “cagón”, antes de retirarse a camarines.

En el camino, hubo problemas entre los jugadores, como resultado de este cruce de palabras. Estuvo metido César Pinares e, incluso, asomó sus narices Nicolás Castillo.

Tras el encuentro, sin embargo, Tiago Nunes le bajó los humos a la situación y dio una inusual explicación. “No ocurrió nada. Yo intenté provocar la segunda amarilla para él, porque estaba cerca y eufórico después de que el portero de su equipo tapé el penal. Pero, me parece muy normal, no hay nada de malo en eso”, explicó el DT de la UC en rueda de prensa.

“Incluso ahora, acabamos de abrazarnos acá en la salida y le dije que era una pena no haberme encontrado con él en Católica, porque salió hace poco tiempo. Es un gran jugador, un gran muchacho y profesional. Entonces, fue solo eso. Después no hubo nada. Yo, por ejemplo, no vi nada en camino a camarines”, siguió excusándose.

Finalmente, tuvo una salida muy buena, a la hora de hablar de una verdadera pelea con Astaburuaga. “¿Cómo voy a pelear con jugadores? No estoy loco, tengo cincuenta años, me mata. Fue sólo una situación normal del partido”, cerró el técnico de la UC.