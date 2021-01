Tabla de Posiciones: Universidad Católica acaricia el tricampeonato y deja en mal pie a Unión Española tras heroico empate con dos menos

Universidad Católica rescató un empate de oro con el corazón en la mano ante Unión Española en su visita a Santa Laura en lo que, a priori, puede parecer un resultado no del todo bueno, pero por cómo se dio el 1-1 en Plaza Chacabuco fue una final ganada para los dirigidos por Ariel Holan.

Y es que cuando mejor estaban en el primer tiempo, sufrieron la expulsión de Diego Buonanotte a los 29 minutos, la que se dio por una plancha a José Leguizamón en un error de cálculo “ayudado” porque el hispano alcanzó a pinchar el balón. Para colmo de males de los Cruzados, empezando el segundo tiempo, Carlos Salomón cometió una mano, se chequeó vía VAR y Carlos Palacios la cambió por gol. ¿Aún peor para la Franja? Sí: el mismo Salomón se fue expulsado por doble amarilla quedando con nueve futbolistas.

Holan rearmó la defensa para no sufrir un aluvión, pero Unión Española jamás se animó a ir por la lápida. Sólo insinuó algunas cosas, pero a diferencia de otros partidos, Matías Dituro no fue figura ni mucho menos. Así, y cuando el partido se iba, un tiro libre servido por Juan Cornejo encontró a un Fernando Zampedri que no perdona y, de cabeza, puso el resultado definitivo.

Tabla de Posiciones



Así quedan Unión Española y Universidad Católica tras su partido en Santa Laura en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional:

POS EQUIPO PJ PTS 1 UNIVERSIDAD CATÓLICA UNIV CATÓLICA 28 57 2 UNIÓN LA CALERA U. LA CALERA 26 48 3 UNIÓN ESPAÑOLA UNIÓN ESPAÑOLA 28 48 4 DEPORTIVO ANTOFAGASTA ANTOFAGASTA 29 41 5 PALESTINO PALESTINO 29 41 6 CURICÓ UNIDO CURICÓ UNIDO 27 41 7 UNIVERSIDAD DE CHILE U. DE CHILE 28 40 8 EVERTON EVERTON 30 39 9 SANTIAGO WANDERERS WANDERERS 29 39 10 HUACHIPATO HUACHIPATO 29 37 11 O'HIGGINS O'HIGGINS 28 36 12 AUDAX ITALIANO AUDAX 30 36 13 UNIVERSIDAD CONCEPCIÓN U. CONCEPCIÓN 30 36 14 LA SERENA LA SERENA 28 34 15 COBRESAL COBRESAL 27 33 16 COLO COLO COLO COLO 28 29 17 DEPORTES IQUIQUE IQUIQUE 27 28 18 COQUIMBO UNIDO COQUIMBO 25 26

Tabla Ponderada



Y así se mantiene la Tabla Ponderada, la acumulada por el descenso: