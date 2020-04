Sergio Fabián Vázquez: “Tenía la posibilidad de irme al París Saint-Germain, pero dije que no por venir a la Católica"

Sergio Fabián Vázquez fue invitado al programa Dosis de Fútbol del CDF y contó detalles de su llegada a Universidad Católica en 1993.

"Lo que me llevó elegir a Universidad Católica fue quién me vino a hablar para convencerme, que fue Alfonso Swett, lo hizo desde la primera palabra, donde prometió que armaría un equipo competitivo para jugar Libertadores y ganarla. Yo buscaba las cosas que más me motivaban, así que estar cerca de mi casa”, aseguró el ex seleccionado argentino.

El Charly sorprendió al decir que prefirió venir a Chile a jugar por los cruzados rechazando ofertas de equipos grandes de Europa.

“Tenía la posibilidad de irme al París Saint-Germain, pero dije que no por venir a la Católica. Yo quería jugar la Copa Libertadores, así que se me dio la opción, y tuve la opción de jugar la final, aunque lamentablemente no pudimos ganarla”.

El defensor estuvo en Universidad Católica entre 1993 y 1996, donde partió a Banfield y luego terminó su carrera en el Avispa Fukuoka de Japón.