Universidad de Chile se prepara para disputar una nueva edición del Superclásico en la Liga de Primera 2025, donde ahora debe visitar a Colo Colo en el estadio Monumental.

Un duelo donde el técnico Gustavo Álvarez prepara su formación para robar puntos nuevamente en Macul, donde otra vez se espera que Leandro Fernández sea suplente en los azules.

El argentino no ha podido retomar su rendimiento ni posición dentro del once estelar, una vez que se recuperó de una rebelde lesión de tobillo, algo que lo tiene pasando malos momentos.

Así lo reveló el periodista Marcelo Díaz, quien cuenta la incomodidad del jugador, que pasó de ser un titular indiscutido, a sumar muy pocos minutos dentro de la cancha.

Leandro Fernández no ha podido retomar el protagonismo luego de su lesión en la U. Foto: Javier Torres/Photosport

Lea Fernández “está sintiendo la suplencia en la U”

Fue en un programa llamado “Despierta León” donde Marcelo Díaz habló del referente de Universidad de Chile que pasa un mal presente, lo que lo tiene complicado.

“Yo una vez lo hablé con él y le dije a seguir intentando no más. ‘A seguir intentándolo, no pasa nada’ me dijo. Esa es su mentalidad”, destacó el periodista de TNT Sports.

En ese sentido, revela que su día a día no está de lo mejor con la suplencia en la U, donde sólo suma minutos en algunos partidos, con un nivel lejos de lo mostrado con anterioridad.

“Pero sí se nota que obviamente no está cómodo, era la figura del equipo y ya no lo es. Quizás no lo demuestra mucho, pero yo siento que Fernández está sintiendo la suplencia”, finalizó.

