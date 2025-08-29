Coquimbo Unido visita a Huachipato como favorito para ampliar su ventaja en el camino al título

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Huachipato vs Coquimbo Unido, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

Coquimbo Unido visita a Huachipato en busca de ampliar su ventaja como líder del Campeonato Nacional 2025. A este ritmo, el Pirata podría consagrarse campeón del fútbol chileno varias fechas antes del cierre del certamen, ya que le lleva 12 puntos a Universidad de Chile, su perseguidor más cercano.

El cuadro aurinegro intentará lograr su décimo triunfo consecutivo en la Liga de Primera ante un elenco acerero que viene en alza y se acerca a los puestos de clasificación a copas internacionales tras ganar en sus tres presentaciones más recientes.

En la previa del partido, nuestro analista te acerca los tres mejores pronósticos para que tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Huachipato vs Coquimbo Unido

Goles totales: Más de 2.5 2.30 Gol luego del minuto 67 1.85 Córners de Huachipato: Menos de 5.5 + Córners de Coquimbo Unido: Menos de 6.5 1.85

Con la racha de Coquimbo Unido y Huachipato en ascenso, el choque promete emociones y oportunidades para quienes buscan sacar provecho en las apuestas deportivas.

Promesa de goles: ¿Cómo llegan Huachipato y Coquimbo?

En seis de los últimos ocho partidos de Huachipato, se contabilizaron por lo menos tres festejos de gol.

Tendencia parecida para el líder del Campeonato Nacional: en ocho de los últimos nueve encuentros de Coquimbo Unido, hubo más de dos goles.

Goles totales: Más de 2.5 – 2.30 en Betano

Un festejo para cerrar el partido

En los seis recientes compromisos de los Acereros, se registró por lo menos una conquista luego de que se cumpla el minuto 67.

En seis de los últimos siete duelos del Pirata en la liga, también se marcó un gol en dicho lapso de tiempo.

Gol luego del minuto 67 – 1.85 en Betano

Una limitada producción de córners para ambos equipos

La cantidad de tiros de esquina para Huachipato en su casa no suele ser alta: en nueve de sus 10 partidos en casa, tuvo menos de seis córners a favor. Lo mismo ocurre con Coquimbo Unido como visitante: en nueve de sus 11 salidas del Sánchez Rumoroso, ejecutó menos de siete tiros desde el banderín.

Córners de Huachipato: Menos de 5.5 + Córners de Coquimbo Unido: Menos de 6.5 – 1.85 en Betano

Cuotas en Huachipato vs Coquimbo Unido

Huachipato vs Coquimbo Unido: últimos partidos