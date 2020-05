Charly Vázquez: "El 94 nos robaron el título de la UC para que la U fuera campeón después de mucho tiempo"

Sergio Fabián Vázquez, el ex defensor de Universidad Católica, recordó la campaña de 1994 en la que la UC perdió el título en manos de la U. Charly nuevamente le puso picante a la eterna discusión por el regreso a la gloria de los azules tras mucho tiempo y los reclamos cruzados.

“El 94 a nosotros nos robaron el campeonato. Los árbitros. El gol de Marcelo Salas en offside, el penal que cobraron en El Salvador… era imposible de cobrar”, dijo Charly al programa De Fútbol se Habla de DirecTV Sports.

Agregó que “los árbitros no querían que La Católica fuera campeón, para que la U fuera campeón después de mucho tiempo. Nos robaron, aunque también lo perdimos nosotros en un par de partidos”.

Sentencia: “la rivalidad ante Universidad de Chile era enorme. De hecho, Sergio Vargas no me soportaba y lo entiendo, porque yo le hice un gol cuando jugamos con 9. Lo dejé en ridículo. Luego, me tocó sufrir a mí. Marcelo Salas me lesionó y yo lo quería matar, tenía ganas de pelear con él. Salas es el delantero más difícil que me tocó marcar. Era bravo y pícaro”.

Formación de Universidad Católica 1994.