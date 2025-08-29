O’Higgins arriesga su invicto ante un Audax Italiano con poco respaldo de las cuotas

RedGol te brinda los mejores pronósticos deportivos para apostar en O'Higgins vs Audax Italiano, por la fecha 22 del Campeonato Nacional.

O’Higgins se juega el año invicto como local frente a Audax Italiano, en la jornada 22 de la Liga de Primera. La Celeste no ha caído en ninguna de sus 13 presentaciones en casa durante el año, entre torneo y copa, y se mantiene en la quinta posición, a solo dos puntos de los Itálicos, que vienen con un solo triunfo en sus últimas seis actuaciones. Por ello, el encuentro definirá cuál de los dos equipos tomará ventaja en la lucha por acercarse a un cupo para la Copa Libertadores del próximo año.

Con este choque en el horizonte, nuestro especialista te propone tres pronósticos destacados para que contemples antes de apostar.

Pronósticos para apostar en O’Higgins vs Audax Italiano

Resultado del partido: O’Higgins 2.07 Goles totales: Menos de 2.5 1.82 Tarjetas de O’Higgins: Menos de 2.5 2.00

O’Higgins es favorito para mantener su invicto como local

O’Higgins cosecha cinco presentaciones sin derrotas, con tres empates y dos victorias. Está invicto en condición de local en el 2025, producto de seis igualdades y siete triunfos.

Por otro lado, el nivel de Audax Italiano ha comenzado a bajar: ganó solo uno de sus últimos seis encuentros. Perdió tres de los recientes cinco choques.

Resultado del partido: O’Higgins – 2.07 en Betano

Pocos goles para celestes y tanos

En 10 de los 13 partidos de La Celeste como local en el año, hubo menos de tres goles.

En nueve de los 15 juegos de los Itálicos siendo visitantes, también se anotaron dos tantos o menos.

Goles totales: Menos de 2.5 – 1.82 en Betano

El tercer equipo con menos amarillas en la Liga de Primera

En 13 de los 21 juegos que disputó en el torneo, el Capo de Provincia recibió menos de tres tarjetas y es el tercer conjunto con menos cartulinas amarillas.

Tarjetas de O’Higgins: Menos de 2.5 – 2.00 en Betano

Cuotas en O’Higgins vs Audax Italiano

O’Higgins vs Audax Italiano: últimos partidos