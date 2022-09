Universidad Católica cuenta los minutos para jugar el clásico universitario que abrirá la llave de los cuartos de final ante la Universidad de Chile. Los Cruzados tendrán varias novedades obligadas por las lesiones y las convocatorias en el duelo que se disputará en el estadio Santa Laura este domingo, a contar de las 17:30 horas.

Pero también recibieron una buena noticia desde el plano administrativo. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina dictó orden de no innovar sobre la sanción contra la UC que le impedía jugar con público en dos partidos de Copa Chile, producto de los violentos incidentes en el partido de despedida de San Carlos de Apoquindo ante Audax Italiano en agosto.

Por esto, la UC recibirá hinchas este miércoles 28 de septiembre en el Elías Figueroa Brander, aunque la sede está por confirmarse por la delegación presidencial. La UC presentó, muy fuera de plazo según la información que obtuvo Redgol, las posibles sedes del cotejo y hoy Valparaíso es la única opción en pie.

Rancagua rechaza partidos de Universidad de Chile y la opción del estadio Santa Laura se desechó porque Carabineros no dispondrá del contingente suficiente para custodiar otro evento además de los conciertos de Daddy Yankee. Por esta razón, Playa Ancha es la única opción vigente y con público. ¿Pero no estaba sancionada la UC?





En las oficinas de Cruzados SADP estaban claros de que no sería así, como demostró el abogado Douglas Shawcroft en reunión con las autoridades de Gobierno, ya que no presentó un plan de estadio sin público para el duelo ante la U cuando todavía no se conocía la decisión de la Segunda Sala del Tribunal.

Eso se notificó recién el sábado. "La Segunda Sala acogió nuestra solicitud a orden de no innovar y citó a audiencia para el 29 de septiembre por lo que se asegura que nuestro partido de vuelta podrá jugarse con nuestros hinchas, a quienes reiteramos el llamado a mantener un buen comportamiento durante los encuentros deportivos", informó la UC.

¿Qué pasó a en la Segunda Sala? Según conoció Redgol, la opción de aceptar la orden de no innovar y citar a una audiencia después del partido del próximo miércoles ganó por tres votos contra dos, y el voto de Stefano Pirola, presidente de la instancia y ex dirigente de Universidad Católica fue decisivo.

El abogado salido de la Universidad Católica fue propuesto como uno de los cuatro miembros del Comité de Ética de Cruzados SADP. Trabaja en la inmobiliaria Trébol y Casal Ltda, además de formar parte del Tribunal de Disciplina del Club Deportivo Universidad Católica y fue un destacado esquiador. De hecho, fue reelecto como mandamás de la Federación Nacional de esquí en abril de 2022 para un período que durará cuatro años.

Así se gestó otra decisión en la ANFP que hizo que los dirigentes arrugaran la nariz. Todo es legal, estiman, pero "no le hace bien a la actividad que hechos como los que vivimos ante Audax terminen en esta decisión". Un buen antecedente para tomar en cuenta a fin de año, cuando haya elecciones de los miembros del polémico Tribunal.