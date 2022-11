Universidad Católica comienza su rearmado pensando 2023. Varias despedidas ya se dieron en el elenco de la precordillera: José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro y Luciano Aued dijeron un emotivo adiós con el término de la temporada, mientras que el cuadro universitario también determinó dejar partir a Yamil Asad.

Pero no son los únicos. Según informó Al Aire Libre en Cooperativa, otro nombre que no continuará en el elenco de la precordillera es el arquero Sebastián Pérez, quien saldrá del equipo que comanda Ariel Holan para sumar la continuidad que no encontró en el segundo semestre.

"El portero buscará nuevos horizontes y no le cierra las puertas a permanecer en el fútbol chileno, siempre y cuando sea como primer arquero. En caso de partir al extranjero, Pérez pedirá que se la garantice jugar como condición para fichar", comunicó la emisora radial.

Zanahoria fue el portero titular de la UC en la primera mitad del 2022, defendiendo el arco cruzado en el Campeonato Nacional, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Pero pasó a segundo plano cuando Matías Dituro regresó de su préstamo del Celta de Vigo.

El portero que por estos días trabaja en su nacionalización tomó camiseta de titular para no soltarla, mientras que Pérez fue suplente en toda la segunda rueda del Campeonato Nacional. La última vez que sumó minutos fue el 21 de mayo, casi seis meses atrás.

La situación es distinta para Nicolás Peranic, el tercer arquero durante el segundo semestre, quien está dentro de los planes de la UC para el próximo año. "Los dos partidos que jugó Nicolás lo hizo muy bien y hablamos con él de una extensión", comunicó hace unos días Tati Buljubasich.