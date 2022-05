Rodrigo Valenzuela tras su trágico último partido: "El responsable soy yo, no hay excusas"

Este domingo Universidad Católica cayó goleada como visita por 4-0 frente a Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún por la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Tras el partido, el entrenador interino de la UC, Rodrigo Valenzuela, lamentó lo ocurrido en Chillán y asumió la responsabilidad por el nivel del equipo.

"Sabíamos a lo que nos enfrentábamos con Ñublense, sabíamos cómo nos iba a jugar. En ese aspecto fueron mejores a nosotros", señaló el ex lateral.

Sobre un supuesto cansancio del equipo, señaló: "Hemos tenido un desgaste por la Copa Libertadores, bajas, lesiones. Pero tenemos un plantel amplio y hoy tuvieron la oportunidad jugadores que no habían tenido tantas opciones".

"Hemos tenido que lidiar con esos inconvenientes, pero es parte de lo que tiene que hacer un entrenador. El responsable soy yo, las lesiones son imponderables y son parte de esto", añadió.

Valenzuela dice que era optimista antes de este encuentro: "Buscar excusas en ese aspecto, para mí no es correcto. En el segundo tiempo nos desacomodaron y no encontramos el juego que nos había ilusionado en este pequeño ciclo de cuatro partidos".

"Hoy esperábamos estar a la altura, nos vimos claramente superados por Ñublense y en ese sentido el responsable soy yo", afirmó.

Finalmente, respecto de posibles fichajes, indicó: "Lo que se venga más adelante no lo sé. La dirigencia va a ver si el equipo se refuerza, eso ya no me incumbe a mí".