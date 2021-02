Nacho Saavedra y el presente de la UC: "Tenemos el gran mérito de ir casi tres años punteros y no muchos lo dicen ni lo valoran"

Universidad Católica tendrá una final este viernes ante Deportes La Serena, duelo vital en las aspiraciones de los Cruzados por conseguir el título del Torneo Nacional, instancia para la que aún dependen de sí mismos.

La UC se dio un duro porrazo en su ansiado camino hacia el tricampeonato, cayendo por un inapelable 2-0 ante O'Higgins en El teniente de Rancagua. Sin embargo, el ánimo del plantel no ha mermado y así lo confirmó Ignacio Saavedra este martes en conferencia de prensa:

"Ha sido un campeonato muy largo y muy difícil pa toos los equipos. Nosotros hemos tenido muchos torneos con poco descanso, pero lo hemos hecho de la mejor forma, con mucho carácter" comentó añadiendo: "como grupo estamos tranquilos, teenemos que trabajar y no nos planteamos que se nos enrede el torneo; nos preocupamos por nosotros y sabemos que si hacemos lo que tenemos que hacer las cosas se van a dar".

La UC llega al duelo ante los Papayeros con un saldo de tres empates y dos derrotas en los últimos cinco partidos, pero pese a eso Saavedra no dramatizó y puso los puntos sobre las íes en torno a las críticas por el rendimiento de la franja:

"Es un torneo muy difícil psicológica y físicamente... a algunos equipos les pasa más la cuenta y a otros no tanto. Nosotros tenemos el gran mérito de ir casi tres años punteros y no muchos lo dicen y no muchos lo valoran. No es fácil estar arriba, nosotros lo hemos hecho y no ha sido muy valorado", comentó el talento cruzado