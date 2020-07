Milovan Mirosevic se quiere despedir del fútbol en grande: “Quiero que esté Gorosito, Beto Acosta y Gary Medel”

No cabe ninguna duda que Milovan Mirosevic es uno de los grandes referentes de Universidad Católica. Por lo mismo, el retirado volante está trabajando para armar una gran despedida del fútbol.

En conversación con el periodista Leo Burgueño, en el programa Lado B de YouTube, mencionó que “aún no lo sabemos (la fecha de su despedida), pero queremos tener a todos los que compartieron con nosotros. Ya llamé dos veces a Pipo (Gorosito), a Beto (Acosta) y queremos contar con Gary (Medel)”.

Pero eso no fue todo, porque también tuvo palabras de elogios para Juvenal Olmos: “hizo cosas distintas en esa época. Su llegada a la UC se puede comparar con lo que hizo Bielsa en la selección, en cuanto al cambio que produjo en el club”, dijo.

Mirosevic ganó tres títulos con la camiseta Cruzada. (FOTO: Agencia Uno)

Además, contó lo importante que fue compartir con Diego Simeone, primero como compañero de equipo y luego como entrenador. “Me cambió la forma de ver el fútbol, cuando compartimos primero como compañeros y luego como mi DT en Racing. Vivía, sentía y respiraba fútbol todos los días. Aparecía en las concentraciones con una pizarra y te desafiaba a ver cómo formabas. Por eso no me sorprende su presente y la carrera que ha hecho”, expresó.

Finalmente, abordó el recordado cotillón en la final perdida ante Universidad de Chile en 2011. “El cotillón no influyó. Seis meses antes fuimos campeones ante Everton y el bus rumbo al estadio era mucho peor que eso”, sentenció.