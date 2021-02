Dituro quiere la Supercopa y el tetracampeonato con la UC: "No he tocado techo en Chile"

Matías Dituro fue uno de los pilares más importantes de la histórica campaña en que Universidad Católica consiguió por primera vez el tricampeonato, y pese a que reiventarse en el éxito es complejo, el portero asegura que aún le quedan muchas cosas que lograr junto a la UC.

El arquero de la franja partió a Argentina junto a su familia una vez finalizado el Torneo Nacional, donde actualmente descansa y recarga energías para los desafíos venideros; la Supercopa ante Colo Colo, el campeonato local y la siempre ansiada Copa Libertadores.

Dituro conversó en extenso con La Tercera respecto a su extraordinario momento y las ganas de seguir haciendo historia con la UC, club donde confirmó que seguirá, eso sí, reveló que no se cierra a oír ofertas:

"Sí, eso siempre pasará en un mercado de pases. No tengo desesperación por irme, pero siempre busco lo mejor para el futuro de mi familia. Si lo mejor para el futuro es seguir en la UC, eso será un paso adelante para mí. Sostenerme en un club como la UC por cuatro o cinco años también es un desafío muy grande. Si me toca hacerlo, feliz", comentó.

Matías Dituro agregó: "siempre tuve deseos de jugar en diferentes ligas, pero no es algo que me desespera. Estoy feliz en Católica, mi familia está bien en Santiago, no hay desesperación por salir. Sí me gustaría jugar en la Serie A".

Respecto a reinventarse en el éxito, Dituro no se complica, y no ocultó su motivación y ganas de ir a por más junto a Universidad Católica, tanto en el terreno local como en el Internacional:

"No he tocado techo. Me fue bien estos últimos años. Pudimos conseguir con mis compañeros los objetivos, pero no sé si se puede sentir que toqué techo. Este año arrancamos con un desafío de la Supercopa y después nos iremos con todo por conseguir el tetracampeonato. Enfrentar la Copa Libertadores con la ilusión que tenemos siempre", reveló.

Dituro aún tiene dos años de contrato con la UC.

Por último, el portero de la franja reconoció que no se considera invencible bajo los tres tubos, pero que sí trabaja duro y de manera cotidiana para dar lo mejor de sí:

"No, sentirme imbatible, no. Soy un arquero que tiene que trabajar todas las semanas al cien por cien, que no puede regalar ningún entrenamiento porque si no entreno de la mejor manera el fin de semana será más difícil llegar al rendimiento que yo quiero. Lo mío se basa en el trabajo dentro y fuera de la cancha. Me preocupo de la alimentación, de los entrenamientos, de lo sicológico, de todos los aspectos", detalló.

Matías Dituro tiene dos años más de contrato junto a Universidad Católica, y por lo pronto, su deseo es seguir defendiendo la portería cruzada, que ya perdió a uno de sus baluartes con la partida de Cristopher Toselli a Palestino.