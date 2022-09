El portero de la Universidad Católica parecía perdido, pero inventó una maniobra de circo y dejó perplejo al talentoso mediocampista zurdo de los cruzados, quien de todas formas no tuvo otra que aplaudir el gesto técnico del argentino de 35 años.

Matías Dituro ha sido el portero indiscutido desde que regresó a la Universidad Católica, salvo por la llave de la tercera ronda de la Copa Chile ante Unión San Felipe y por el juego de ida de los octavos de final frente a Audax Italiano. El golero argentino de 35 años retornó desde un préstamo del Celta de Vigo de España y, cómo no, volvió a transformarse en una pieza clave para Ariel Holan.

Por estos días, el técnico argentino afina detalles para un nuevo desafío del tetracampeón chileno en el Campeonato Nacional 2022: este sábado 10 de septiembre, a contar de las 15 horas, los Cruzados visitarán el estadio La Portada para medirse a Deportes La Serena, uno de los cuadros más comprometidos en la zona roja de la tabla de posiciones.

Mientras esperan el viaje a la Región de Coquimbo, el experimentado arquero argentino regaló un momentazo en una de las prácticas que el plantel estelar de la UC llevó a cabo en la cancha Alberto Buccicardi, la 1 del complejo Raimundo Tupper Lyon.

Dituro jugaba una especie de fútbol-tenis contra César Pinares, quien parecía destinado a quedarse con el punto. Es más, después del primer toque del ex Deportes Antofagasta, el talentoso zurdo cantó victoria: "ya, no vuelve", dijo en alusión a la pelota. Pero no sólo regresó. Lo dejó pagando.

Al arquero oriundo de Bigand no se le ocurrió nada mejor que sacar un conejo del sombrero. O, más bien, una espectacular chilena de su repertorio de golpes al balón. Y se quedó con el punto. Dimuro, como le decían en la escuadra gallega, corrió para festejar la acción ante la atónita mirada del lateral derecho venezolano Aaron Astudillo.

A Pinares no le quedó otra que felicitar a Dituro

César Pinares no tuvo reacción posible ante la espectacular resolución que sacó Matías Dituro, quien llegó a la UC pedido expresamente por Beñat San José cuando el español tomó la dirección técnica del club en 2018.

"Amigo, no te confíes. Tengo mis cositas", le escribió el golero trasandino al ex Altay de Turquía en una de sus historias de Instagram. Y al centrocampista, quien vive su segundo ciclo en la Franja, no tuvo otra que sacarse el sombrero con su compañero. "Puntazo, amigo, nada que decir", posteó el "29" de los precordilleranos.