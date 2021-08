La Católica de Gustavo Poyet rescató apenas una igualdad 2-2 ante Ñublense en la fecha 18 del Campeonato Nacional, desaprovechando la oportunidad de recortar distancias con Colo Colo y La Calera. Pese a todo, Marcelino Núñez no dramatizó y puso la calma post partido.

Universidad Católica tuvo una amarga jornada en el arranque de la segunda rueda del Campeonato Nacional, rescatando un sufrido empate 2-2 ante Ñublense en el marco de la decimoctava fecha del torneo.

La franja comenzó dominando el partido y generándose las mejores ocasiones de gol, pero Ñublense tuvo mejor finiquito y se puso en ventaja con tantos de Bernardo Cerezo (42') y Federico Mateos (67').

Los de Gustavo Poyet descontaron con dianas de Astaburuaga (80') y Diego Valencia (87') consiguiendo un resultado que no dejó contento a nadie, ya que tras el empate de Colo Colo ante La Calera un triunfo era ideal para acortar distancias en la tabla.

Pese al amargo sabor de boca, Marcelino Núñez se mostró calmo en TNT Sports y puso la pelota al piso una vez finalizado el partido. "Encontré que éramos un equipo largo, fue difícil a pesar de que lo pudimos empatar. Entregamos todo".

"Fue un partido muy complicado, al principio ellos nos separaron mucho como equipo, tiraban pelotazos y estábamos separados. Nos costaba a los volantes llegar atrás. Tienen dos nueves muy buenos y nos complicaron", reflexionó el volante.

El canterano de la Franja mandó un mensaje de calma a la fanaticada de los Cruzados, dejando en claro que la meta del tetracampeonato sigue siendo viable y está más vigente que nunca.

"Estamos trabajando día a día, damos el máximo para la gente y queda mucho todavía. Seguiremos preparándonos con todo", comentó.

La Católica rescató un sufrido punto ante Ñublense en San Carlos.

Por último, y dejando de lado el duro duelo ante los de Chillán, Marcelino se refirió a su llamado a la selección chilena para la triple fecha de Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"Estaba con mi masajista cuando supe del llamado a la selección. Fue emocionante, nunca me lo esperé. A darle y a aprovechar esa oportunidad, a representar a Católica. Mis compañeros me felicitaron, me apoyaron. Hay que ir por esos nueve puntos", cerró.