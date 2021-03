Luli Aued dice que la UC tiene más roce internacional: "Podemos hacer algo lindo en Copa Libertadores"

Luciano Aued cree que en la Copa Libertadores de este año Universidad Católica puede lograr más que en ediciones pasadas, debido al roce internacional que han adquirido los jugadores del plantel.

De todas formas, sabe que los clubes más poderosos son los de Brasil. "Desde lo deportivo no, pero económicamente los equipos brasileños están lejos incluso de los argentinos", dijo en El Mercurio.

"Compitiendo año a año contra esa calidad de rivales, el club crece por la cantidad de dinero que ingresa y la calidad de jugadores que pueden llegar", afirmó.

Aued le tiene fe al equipo curzado: "Los roces contra esos equipos nos harán crecer. Queremos pasar de fase en la Copa Libertadores. Se puede hacer algo lindo".

Sobre el momento del club, comentó: "Se hacen las cosas muy bien, con coherencia, con un sentido común muy grande. Y eso da resultados. Y si no los das, no se puede reprochar mucho, porque las cosas se hicieron de forma seria, se achicó el margen de error. El técnico que viene se encuentra con un club ordenado, tranquilo. No es casualidad que la UC haya sido el más ganador de la década".

"Se cuidan los detalles: todo es puertas adentro. Han salido cosas, pero se han aclarado y se sigue adelante", finalizó.