Luciano Aued le contesta a José Luis Villanueva: "Por suerte no te hicieron caso y no me enviaron al banco, los técnicos saben un poquito más"

Luciano Aued se desahogó tras la Supercopa de Chile ganada por Universidad Católica contra Colo Colo el pasado domingo en el Estadio Nacional. El mediocampista de la UC venía con críticas sobre la espalda y junto a levantar el trofeo pudo responderle en vivo a José Luis Villanueva en el programa Pauta de Juego, de Radio Pauta.

Hace algunas semanas, el ex delantero de la UC manifestó que “la Católica va a presentar a Juan Leiva y Felipe Gutiérrez. Si Felipe Gutiérrez viene al 80% yo veo a Luciano Aued en el banco”.

Este pasado lunes fue la oportunidad de responderle a Villanueva en el mismo programa: “más allá de una irregularidad, de tener algunos partidos y no tan buenos, siempre estaba predispuesto, siempre estaba en cancha y siento que eso siempre se valora. Los técnicos que han llegado en este tiempo a la Católica lo han valorado, he jugado casi siempre y eso algo quiere decir”, dijo Aued.

Agregó tajante: “por suerte no te hicieron caso y no me enviaron al banco, sino hubiera estado complicado el partido de ayer. Por suerte los técnicos saben un poquito más”.

Tras estas palabras sentenció que “entiendo que cuando el equipo no rinde o no va, siempre hay jugadores que tienen que pagar este costo. No lo digo por vos, lo digo porque en general se ha hablado del tema. Pero no hay ningún problema”.

Cabe recorder que Gustavo Poyet tiene en la UC a Luciano Aued, Diego Buonanotte, Marcelino Núñez, Juan Leiva y Felipe Gutiérrez para dos puestos en el mediocampo. Llegan como refuerzo los dos últimos, con la salvedad que Pipe Gutiérrez aún debe recuperarse de una lesión.

Universidad Católica debuta en el Torneo Nacional 2021 el próximo domingo 28 de marzo, desde las 19:30 horas, como visita contra Ñublense en Chillán.

Recuerda que el Campeonato Nacional puedes vivirlo en vivo y en directo con la mejor definición en TNT Sports, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports.