La familia cruzada no se altera tras la caída ante Coquimbo: “La UC de todas maneras peleará por el título”

Universidad Católica tuvo un aterrizaje forzoso en el torneo al caer ante Coquimbo Unido en su visita al Sánchez Rumoroso, perdiendo por 2-1 en la agonía a pesar de controlar las principales acciones del juego en este inicio de la tercera fecha del Campeonato Nacional 2023.

Miguel Ángel Neira afirmó en charla con RedGol tras esta caída que “hubo pasajes muy buenos del equipo, con bastante llegadas y buen toque. Coquimbo Unido defendiendo y contragolpeando pudo ganar. Si fuera como en el boxeo y se definía a los puntos, Católica de debió tener problemas en ganarlo”.

“Esto no tiene que implicar en nada en el buen momento de Católica. No le daría tanta importancia a la derrota, porque el equipo se ve sólido y bien. Toca bien la pelota, juega por las banda. Es un traspié, pero yo creo no creo que por este partido se eche todo a perder. De todas maneras estará en la lucha por el título”, agregó.

Por su parte Jorge Aravena sostuvo que “en el afán de atacar descuidaron la última zona y en un contragolpe Coquimbo se quedó con el triunfo. Es un remezón importante. Se acercó mucho al arco de Sánchez, pero no atacó mucho, no fueron jugadas en las que la defensa se esforzó mucho para evitar el gol”.

Además el Mortero cuestionó los cambios que metió Ariel Holan en la segunda mitad: “No entendí el reemplazo de Mena y Tapia estaba haciendo un excelente partido, independiente del autogol”.

Para finalizar René Valenzuela declaró que “la derrota deja dudas, pero acá hubo un relajo de los jugadores de Universidad Católica y punto. Creen que la cosa será fácil y no será fácil. Se relajaron”.

“Coquimbo es un equipo de esfuerzo que corre y que corre, pero la UC debió por lo menos marcar diferencia con el plantel que tiene”, concluyó.

Con esta caída la UC se quedó con seis puntos y a la espera de lo que hagan O’Higgins, Huachipato y Ñublense para no bajar de la cima. El próximo duelo de los Cruzados por el torneo será en condición de local ante Cobresal el domingo 12 de febrero a las 20:30 horas