Universidad Católica dio inicio hace algunos meses al sueño de tener un nuevo Estadio San Carlos de Apoquindo, realizando una completa remodelación y modernización de su casa inaugurada en 1988 para tener un recinto de primer nivel para el fútbol chileno.

El inicio de las obras no fue nada fácil, ya que se tuvo que juntar un capital importante para poder concretar el sueño del recinto cruzado. Sin embargo, esto se pudo acelerar por medio de platas extranjeros provenientes de México.

Juan Pablo Pareja, Gerente de General de Universidad Católica, desclasificó en el congreso Sport Biz Latam que como club tuvieron contactos con dos equipos del fútbol mexicano para poder recibir alguna inversión destinada al estadio.

“En la presentación del proyecto de inversionistas, tuvimos contacto con dos clubes mexicanos, pensando que tal vez les podría interesar, dado que sabíamos que Pachuca había invertido en un club chileno. En ese momento, por diferentes razones no prosperó la idea , se dejó abierta la puerta al futuro”, comentó Juan Pablo Pareja, Gerente de General de Universidad Católica de Chile, en”, afirmó Paraje.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que “el proyecto de aumento de capital era invertir en las acciones del club, el uso de fondos iba a estar destinado al 100 por ciento a la construcción del estadio. En Chile, la norma exige, que si hay un aumento de capital se tiene que declarar que los recursos que se están pidiendo, en qué se va a convertir. Se tiene que demostrar que ese capital era para el estadio y no para comprar jugadores. Cruzados es el que iba”.

Sobre el final Pareja evitó dar el nombre de los clubes involucrados, afirmando que “se cuenta el Santo, pero no el milagro. Yo soy como el Chapulín (…) No soy quién para juzgar a Pachuca. La llegada de Pachuca al Everton no ha significado éxitos deportivos, pero sí ha tenido mejoras en muchos sentidos”.

Se espera que el nuevo San Carlos de Apoquindo se reinaugure en algún punto del 2024, aunque todo irá de la mano de cómo vayan avanzando las obras en el recinto cruzado.