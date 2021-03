Juan Leiva se declara hincha de Ñublense previo al debut de la UC en Chillán: "Siempre lo he dicho, no me da vergüenza ni lo oculto"

Juan Leiva arribó a Universidad Católica tras una gran campaña de la mano de Unión La Calera, y aunque desde un principio se mostró con hambre de triunfos y títulos junto a los Cruzados, en las últimas horas generó polémica declarándole su amor a Ñublense de Chillán.

La UC debutará este domingo en el Torneo Nacional 2021 precisamente ante el recién ascendido Ñublense, los campeones de la Primera B, que lograron volver a la división de honor luego de cinco largos años.

Uno de los jugadores que asoma como titular para el duelo en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún es Juan Leiva, nacido y criado en Chillán, y que no tuvo tapujos en revelar su amor por los Diablos Rojos en diálogo con Radio Cariñosa.

"Cada vez que me ha tocado ir a jugar allá me va a ver mi familia, mi mamá, mis hijas, mis amigos. Siempre es lindo ir allá, a mi ciudad. Obviamente yo siempre he dicho y no me da verguenza ni oculto que soy hincha de Ñublense", confesó el volante.