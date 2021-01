Chapa Fuenzalida cuenta la verdad de su faceta de pelotero en UC vs Everton: “Era un sueño”

José Pedro Fuenzalida tiene un complicado esguince en el tobillo izquierdo que lo tiene fuera de los partidos de Universidad Católica. Pero el capitán Cruzado quiere estar y apareció como pelotero en el lance de la Franja ante Everton en el estadio San Carlos de Apoquindo, donde el equipo dirigido por Ariel Holan empató 1-1 con los de Roberto Sensini.

Pues bien, el propio Chapa contó por qué estuvo ahí. “La historia parte porque estoy lesionado y, generalmente, los alcanza pelotas han sido los juveniles. Pero con tanto lesionado están jugando. Desde chico fue un sueño fue ser pelotero y nunca pude serlo. Al principio no podía caminar bien por la lesión, pero ahora estoy mejor y me ofrecí al tiro. No me creían en el club. Fue una manera de aportar”, relató a Pelota Parada, de TNT Sports.

“Cabe recordar que, por un tema de protocolos, los cupos están delimitados. Como no puedo estar citado por la lesión, era la mejor forma de estar igual en el estadio y acompañar, además. Pude ayudar en algo y cumplir un sueño”, profundizó.

Asimismo, recalcó que “intenté hacer el menos ruido posible, ni siquiera hablar con mis compañeros. Todo con mucho respeto porque hay un rival al que estamos enfrentando. Hice mi función de manera muy seria”, mientras que aprovechó de subir al columpio a su compañero, Tomás Asta-Buruaga, quien también anduvo por ahí: “Los que no tienen ganas de moverse mucho van a la camilla. Estaba feliz ahí Asta-Buruaga”, tiró riéndose.





Y no fue la última vez del Chapa pelotero. “El lunes voy de nuevo, porque están jugando los juveniles. Ahora es al revés, nosotros los estamos apoyando a ellos que les tocó entrar”, comentó sobre el partido de Universidad Católica ante Palestino.

¿Cuándo vuelve? “Tengo para unas tres semanas. Estamos apostando a llegar a la última fecha si es posible. Vamos paso a paso, no es una lesión fácil. La idea es estar disponible y si no, a apoyar desde afuera”, remató.

Universidad Católica, ¿perjudicada por el VAR?



Uno de los comentarios repetidos en Universidad Católica han sido las malas decisiones arbitrales en su contra. Pero José Pedro Fuenzalida no cree que haya algo detrás.

“Por suerte todavía tenemos una ventaja que si bien aumentó a veces, siempre ha estado y eso es importante. Pese a todas las circunstancias que hemos vivido, las bajas, estamos con las ganas de seguir arriba. Nos encantaría estar más holgados, pero por cómo se ha dado el torneo seguimos arriba y debemos jugar con Calera. Será un lindo final de torneo”, sentenció.

De paso, recalcó que “no siento que seamos perjudicados. Estamos todos en un proceso de entender un poco el VAR. Me ha tocado discutir con los árbitros, decir que vean los criterios también, porque muchas veces se apoyan en el VAR pero dejan de lado la fuerza, el contexto de la jugada. El penal de Curicó pregunté qué cobró, el arquero gritó que iba él y yo me frené. Me dijo ‘tú sabes’ y no, le dije ‘cuéntame, porque no sé’. Son circunstancias”.

“Los árbitros están en ese proceso de aprender y a veces me parece que se dejan llevar mucho por las jugadas en cámara lenta. Con las manos también hay un tema que arreglar. Es un proceso de cambio, hay decisiones que ofuscan, pero no instala nada sobre que nos quieren perjudicar. Los árbitros quieren hacer lo mejor, no quieren equivocarse, son humanos, se equivocan como nos equivocamos nosotros y nada más. Espero que no pase nada raro nomás en el final y los cobros sean los mejores”, abundó.

'Chapa' Fuenzalida y el VAR: "Yo no siento que seamos perjudicados"#PelotaParadaTNTSports �� pic.twitter.com/nxeDYYi0VL — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) January 22, 2021

Cerrando el tema de la UC, de su futuro dijo que “tuve una oferta para ir a China, pero cambió el tema de la regulación de los extranjeros. No se dio. Mejor lugar que en Católica no voy a estar y si salgo, será por un tema de una exigencia propia, tengo que ser un jugador que aporte y también hay un tema familiar de poder vivir afuera pero si no se da, feliz acá. Entiendo que la exigencia en un club grande llama a rejuvenecer el equipo, voy a cumplir 36 años y se verá en su momento si me toca salir por cualquier motivo. Estados Unidos es una opción que manejo por un tema de calidad de vida, nada más”.

“Se demoraron mucho en anunciar la salida de Reinaldo Rueda, ya se sabía que negociaba con Colombia”



Sobre la Roja y el futuro entrenador, el Chapa fue muy claro. “La salida del técnico se demoró mucho, el anuncio. Ya se sabía que negociaba con otra selección. Y se junta que seguimos sin técnico ahora. Han sonado muchos nombres, no lo tengo claro ni soy quién para pensar quién debe ser el entrenador. No sé si se piensa en el corto, el mediano o largo plazo. Los directivos encontrarán al técnico más adecuado”, sentenció.

Además, repasó que con el nuevo entrenador de Colombia “la selección por momentos logró hacer buenos partidos. Pero fue un proceso muy marcado por las cosas que pasaron. El estallido social, no se jugaron algunos partidos, vino la pandemia. Fue un proceso muy cortado. Estaba buscando jugadores para la selección, por mucho tiempo persiguió eso. En la Copa América 2019 intentó volver a lo de siempre y más allá del resultado, se jugó con una semifinal y se mostraron cosas parecidas. Pero de ahí para adelante vinieron muchas interrupciones, el equipo se estancó y no hubo crecimiento. Se notó ese tiempo de no trabajar y el técnico optó por salir”.

¿Quién lo reemplaza? ¿Un viejo conocido suyo? “A Beñat (San José) le tengo mucho cariño, fue un técnico muy importante para mí, pero no quiero hablar de supuestos. Los mejores deseos, pero no sé qué necesita y qué busca la selección”, recalcó.

Y, hablando de la Roja y para cerrar, recordó los gritos virales de Brayan Cortés. “Me causó gracia, debo decirlo. Escuchaba el video y me daba mucha risa. Cuando jugamos en contra se acercó a saludar y me gritó igual. Le dije ‘para de gritarme’, a tres metros me gritaba así. Tiene un tono particular. ¿Dituro? También me grita, pero no ta fuerte”, manifestó entre risas.