Lezcano y el ánimo de la UC en la previa ante O'Higgins: "Estamos con muchas ganas de afrontar estas finales que se nos vienen"

Universidad Católica visitará a O'Higgins de Rancagua el sábado en el Estadio el Teniente, instancia donde buscarán un triunfo que les permita ampliar la ventaja en la cima y, de paso, acabar con las dudas que dejó la caída ante Palestino en la fecha anterior.

Los Cruzados recibieron una inesperada bocanada de aire fresco la noche del jueves, cuando Deportes Iquique le ganó de forma milagro y sorpresiva a Unión La Calera, impidiendo que los cementeros igualaran en puntos a los de Ariel Holan.

De esta manera, la UC llegará con menos presión al duelo ante el Capo de Provincia, aunque de todas formas Gastón Lezcano aseguró que no se confían y que esperan un encuentro muy disputado:

"Sabemos que va a ser un partido muy duro y trabado porque ellos tienen un muy buen equipo, con buenos jugadores. Los dos equipos vamos a salir en busca de los tres puntos. Será un partido lindo y disputado. Trataremos de obtener una victoria para seguir arriba", comentó el jugador cruzado.

En la fecha pasada Universidad Católica tuvo un duro tropiezo ante el Palestino de Coto Sierra, sin embargo, el Gato aseguró que el ánimo de sus compañeros no ha decaído y siguen firmes con la mente en el objetivo.

"He visto muy bien al plantel, más allá del resultado adverso que se consiguió en el último partido. Estamos con muchas ganas de afrontar estas finales que se nos vienen", comentó Lezcano.

Lezcano destacó el buen ánimo del plantel cruzado.

El Gato, quien padeció un desgarro en el bíceps femoral derecho, también se dio el tiempo de hablar de la evolución de su dolencia, dejando entrever buenas noticias:

"La recuperación va bien. Me he sentido bien estos días y ya he entrenado con el grupo. Estoy esperando la citación porque ya estoy a disposición del cuerpo técnico para el próximo partido", cerró Lezcano.

Universidad Católica visitará a O'Higgins en El Teniente este sábado 30 de enero a las 19:00 horas, donde espera sumar de a tres para llegar a 61 puntos y así quedar a seis de distancia de La Calera. Actualmente la UC suma 58 y los cementeros 55.