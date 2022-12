Las estadísticas no fallan. Gary Medel dijo a mediados de año que le gustaría retirarse del fútbol a los 38 años y en el Bologna, el equipo en que el Pitbull está desde 2019, no quieren que se vaya. Por eso, aprovecharon una nota del canal oficial del cuadro rossoblú para preguntarle qué hará cuando termine su contrato, en junio 2023.

El Pitbull fue sincero cuando le preguntaron si seguiría en el calcio un tiempo más. "Esperemos que sí. Mi contrato termina en junio pero todo depende del Bologna, del club, de lo que quiera el entrenador para el próximo año. Yo quiero continuar aquí. Mi familia está contenta, yo estoy jugando y espero continuar acá", sentencia el mediocampista chileno.

Las razones no son más de índole personal que futbolística. "(Me siento bien) con el equipo, el club, la ciudad es bellísima... todo. Siempre paseamos por el centro con los niños, ellos van al colegio, son contentos ahí... comemos bien... aunque me gusta comer pasta pero no puedo hacerlo todos los días", reconoció el doble campeón de Copa América.

¿Qué pasará con Universidad Católica? Por lo pronto, el cuadro cruzado sigue con la expectativa de ver nuevamente a Gary Medel en San Carlos de Apoquindo, pero las condiciones que tiene el chileno en el fútbol italiano son difíciles de equiparar desde este lado del mundo. A eso hay que sumar el preponderante papel de su familia en el destino final.

El renacimiento de Gary Medel con Thiago Motta



Pero otro motivo que refleja el renovado entusiasmo de Gary Medel en Italia es el nuevo entrenador del Bologna, Thiago Motta, quien reemplazó a Sinisa Mihajlovic luego de varios años con problemas de salud. El equipo recuperó el rumbo y después de un comienzo irregular, hoy transita la medianía de la tabla de la Serie A.

"El cambio de entrenador fue algo normal, porque siempre que las cosas no salen bien, el entrenador termina fuera. Sinisa estuvo cuatro o cinco años, era importante para el equipo, los hinchas y todos. Pero la salud es lo primero. Y ahora llegó Thiago Motta", explica el segundo capitán de la selección chilena.

La mejora ha sido palpable. "El técnico ha cambiado el esquema. Yo pensaba jugar siempre de defensa central y me cambió al mediocampo, pero me siento bien, físicamente he mejorado y nada. Los chicos están bien y ya no son tan jóvenes, tienen 23 o 24 años, tres o cuatro temporadas de experiencia en Serie A y eso es importante para el equipo", valora.

Finalmente, Medel reconoce su buena llegada con el ex mediocampista de Inter, Barcelona y PSG. "Tengo una buena relación, primero porque me entreno siempre al cien por ciento y a un entrenador le gusta ese tipo de jugadores. Y después, el hecho de ser un profesional de experiencia, con tanto tiempo en el fútbol", complementa el ex hombre de Boca Juniors, Sevilla, Cardiff, Inter de Milán y Besiktas.