Los hinchas de Universidad Católica se movían con una ilusión en esta temporada, la que hablaba de un posible regreso de Gary Medel con la camiseta de Los Cruzados, algo que llenaba de ilusión a sus 34 años.

Pero desde Italia, el propio Pitbull aclara su situación, donde asegura que la intención, por ahora, es seguir donde están con su familia.

"Acá en Bologna mi familia y yo nos hemos sentido súper bien, la sociedad se porta bien, el cariño de la gente. Quiero seguir jugando en Europa. Vi que iba a volver a Católica en junio pero es todo mentira. Estamos hablando de la renovación para llegar a un acuerdo por mínimo un año más acá", comentó Medel en conversación con ESPN F Show.

En ese sentido, se tomó un tiempo para explicar a los hinchas Cruzados su elección de seguir su vida en Italia y seguir aplazando el anhelo de muchos de verlo con la camiseta de Católica.

"El año pasado quería volver, tuve un año de mierda, con muchas lesiones, pero luego pasó que me iba a ir a España, tenía todo listo y no se dio, nos quedamos en Bologna y cambió todo. El fútbol es así, todos están contentos, me siento bien, mi familia igual, todo depende de lo que pase en el año", explicó.

"Me conocen, soy competitivo, si vuelvo a Católica quiero jugar y ganar cosas, da lo mismo la edad, quiero ganar siempre, quiero darles cosas importantes, jugar Libertadores. Vamos a ver cómo me siento tras este año. Si estoy bien, lo más probable es que después de este año vuelva, además habrá un estadio nuevo, todo bonito. Ya hablé con el presidente Juan Tagle, vamos a ver qué sucede", aclara para que los hinchas no se sientan tristes.

En cuanto a la opción de jugar con su hijo, que está en las divisiones inferiores de Universidad Católica, Medel es muy claro.

"Eso salió en ese rumor, pero yo no me voy a meter en la carrera de mi hijo. Si vuelvo, será para jugar por mi club, no voy a meter mano para nada. Si llego a jugar con mi hijo sería un sueño increíble, pero depende de él. Estoy súper orgulloso de esos dos (gemelos), son respetuosos, se portan bien. ¿De qué juega? De todo, de milagro (ríe). De mediocampista, pero creo que está a lo Huaso Isla, de lateral derecho".

Cierra la puerta a Boca

Lo mismo ocurre cuando le hablan sobre la opción de ir a Boca Juniors, donde revela que para él es imposible, porque si se da el regreso a Sudamérica sólo vendría a Universidad Católica.

"No, no vuelvo a Argentina. Si vuelvo a Sudamérica, vuelvo a Católica solamente, es lo más probable. No tengo duda de eso. Ya tantos años en Europa para volver a Sudamérica… No, sólo a Católica, una cosa de edad, de familia, mucho más seguro Chile, muchas cosas", precisa.

Eso sí, para no dejar lamentándose a los hinchas del Xeneize explica la situación: "En años anteriores hablé con Román si volvía, pero decidimos que no. Además quería seguir compitiendo en Europa, no era el momento", finaliza.

Su familia

En ese sentido, para el volante del Bologna lo más importante es la comodidad y bienestar que han encontrado con su familia, que los tiene muy tranquilos y disfrutando la vida.

"Yo me concentro mucho, me dedico al fútbol, a entrenar, mi familia. Acá me despierto, dejo a los niños en el colegio, me voy al club a entrenar, desayuno allá, entreno, almuerzo allá mismo de inmediato y me vengo a la casa, descanso un poco. Y luego ir a buscar a los niños. Así se acaba el día", detalla.