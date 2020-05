Diego Buonanotte no se olvida de Mario Salas: “Es lo más grande para mí, me devolvió las ganas de jugar fútbol”

El volante argentino Diego Buonanotte no se olvida de Mario Salas, su ex técnico en Universidad Católica entre el 2016 y 2017, pues destaca su figuro en clave para que volviese a retomar su nivel futbolístico y volviese a tener ganas de jugar con el balón.

En declaraciones con ESPN señaló que “Mario es lo más grande para mí, me devolvió las ganas de jugar al fútbol, esa motivación, esas ganas de llegar el fin de semana y jugar al fútbol en equipo, demostrar lo que tengo”.

Pero eso no fue todo, porque también se dio el tiempo para destacar el lado humano del Comandante, a quien catalogó como una persona fuerte de carácter, pero con la capacidad de pedir disculpas cada vez que comete un error.

“Es un técnico muy humano, se equivoca y no tiene problemas en pedir disculpas, aunque sea el entrenador. Yo siempre lo voy a valorar mucho por lo que me dio”, mencionó el volante.

Además, el jugador Cruzado tuvo palabras para otro chileno, el entrenador Manuel Pellegrini, con quien compartió en el periodo más exitoso de Málaga en España y el Viejo Continente.

“Un señor, uno de los mejores técnicos que he tenido, y eso que no jugaba tanto, no estaba dentro del 11 titular, el me llevó a Málaga. Mantenía la distancia con el jugador, pero tiene un conocimiento enorme y te da una tranquilidad para jugar que no te da otro entrenador”, sentenció.