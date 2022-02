En RedGol en La Clave, el táctico y comentarista de la casa, Cristián Basaure, analizó y destaca el nuevo rol de Diegto Buonanotte en la UC 2022 de Paulucci. El trasandino no es titular, pero entra feliz y aporta muchísimo viniendo desde el banco.

Cristián Basaure vuelto loco con el Diego Buonanotte 2.0 que se ve feliz en la Católica y suma muchísimo pese a no ser titular

Universidad Católica destrabó sobre el final la victoria por 1-0 frente a Curicó Unido, por la tercera fecha del Campeonato Nacional, en el estadio San Carlos de Apoquindo. El gol fue de Fernando Zampedri en los 80’ tras la buena habilitación de Diego Buonanotte desde la izquierda del ataque cruzado.

El hábil jugador argentino y nacionalizado chileno ingresó a los 64 minutos en reemplazo de Marcelino Núñez y fue trascendental para las aspiraciones de Cristian Paulucci y el vigente tetracampeón del fútbol criollo. En RedGol en La Clave, Cristián Basaure analizó el nuevo status de Buonanotte en la UC.

“Para ser titular indiscutido, si tú me preguntas: ¿tiene que entrar de inicio Buonanotte?, yo lo pongo en duda. Creo que Tapia está en un alto nivel y en su momento Montes que viene de abajo también, aunque los partidos de Tapia me han convencido más que los de Montes por la banda izquierda, como característica de extremo, y por lo que le entrega al equipo. Cuando irrumpe un futbolista así no es bueno taparlo y hay que darle y darle continuad porque puede dar muchísimo”, dijo Basa.

El táctico de la casa agregó que “sobre lo de Buonanotte, creo que hoy entiende su rol. No estoy hablando desde algo que sepa desde la interna, sino de lo que me irradia: yo lo veo feliz. Ayer lo veía al final del partido cantando con el hijo, justo a todo el plantel, y se siente importante”.

“No sé si el sentirá que tiene que ser titular, o que sienta que Paulucci lo pone 20 minutos y necesita más. El futbolista siempre por ego y autoestima quiere jugar más y sentirse más importante, pero él entiende su rol actual y que hoy le está aportando al equipo desde ese poco tiempo que le toca jugar, pero que lo hace muy bien”, complementó el ex defensa.

Asimismo, Basaure destacó que Buonanotte no sólo entiende su rol secundario en la Católica pese a su gran cartel, sino que además le saca rendimiento y aporta. Elogios también para el técnico.

“Como ingresa ayer con unas ganas y una actitud. Yo lo veo desde dos perspectivas: el profesionalismo de un jugador que además está identificado con la camiseta de la UC, y la otra es que Paulucci le sacó rendimiento y lo incluyo de nuevo en el equipo”, expuso.

Cristián Basaure sentenció que “Paulucci lo hizo sentir que el tipo es referente, no vas a ser titular, pero sigues siendo importante. Y capaz que en algún momento te va a tocar del arranque, pero es parte del equipo y eso es el valor de un técnico. Es importante que el que no es titular se sienta igual de importante en el plantel y eso es lo que veo de Buonanotte en la Católica”.