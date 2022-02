Universidad Católica tuvo que sufrir para llevarse un agónico triunfo ante Curicó Unido este domingo. Los Cruzados se hicieron fuertes en el final del partido en San Carlos de Apoquindo y se impusieron por la cuenta mínima para alcanzar el liderato del Campeonato Nacional.

El elenco de la precordillera dominó en gran parte del encuentro, pero no encontraba la forma de romper el muro de los Torteros. No obstante, una avivada de Felipe Gutiérrez y Diego Buonanotte le permitió a Fernando Zampedri cambiar las cosas en el marcador.

Una de las figuras del encuentro fue Gonzalo Tapia, quien se ganó una camiseta de titular con Cristian Paulucci y está viviendo un gran momento personal. Tras el partido, el delantero habló con TNT Sports y dejó sus impresiones.

"Fue duro (el encuentro), pero erramos goles. Con equipos así nos perjudica mucho, ellos también tuvieron, pero al final tenemos a Fer que le dejas una debajo del arco y es gol", destacó el joven valor de los Cruzados.

Pero tras ello, Tapia sorprendió revelando que en el plantel están confiados de lo que pueden hacer. Tanto, que hasta prometen un gol por partido. "Tenemos claro que somos un equipo que nos generamos muchas ocasiones de gol y haremos uno por partido, esa tranquilidad nos da el profe. Sabemos que va a salir, estamos tranquilos hasta el minuto 90 porque va a salir el gol".

Gonzalo Tapia celebra su gran momento con la UC

Gonzalo Tapia se recuperó de su lesión y de inmediato se hizo notar en Universidad Católica. El delantero ha demostrado por qué es considerada una de las figuras del futuro del fútbol chileno y este 2022 apuesta a ser la gran revelación.

Consultado por su presente con la camiseta de la UC, el artillero no lo duda. "Siento que voy creciendo partido a partido. La confianza me la dan mis compañeros, estoy rodeado de gente que me apoya mucho".

Finalmente, Tapia destacó la importancia de Cristian Paulucci para mostrar su mejor juego. "El cuerpo técnico me da confianza y lo puedo reflejar en la cancha", sentenció.