César Pinares vive días de cambios en lo personal pensando en levantar su carrera. A sus 30 años, el volante puso fin a su paso por el Altay Spor de Turquía y busca club para seguir adelante, ya sea en el extranjero o el fútbol chileno.

Luego de haber brillado con la camiseta de Universidad Católica, para el mediocampista se abre una vez más la opción de jugar en San Carlos de Apoquindo. A días del inicio del mercado de pases de invierno, el jugador aparece como posible refuerzo para los Cruzados.

En medio de rumores que lo acercan a la UC, César Pinares conversó con La Tercera y analizó el presente del equipo de la precordillera. Hablando de la obtención del tetra, el ex Altay aseguró que "fue un campeonato bueno y para la Católica fue muy lindo por esa remontada histórica que tuvieron. Fue un buen espectáculo para el fútbol y para el público, porque dos equipos grandes de Chile pelearon hasta el final".

De hecho, el volante no escondió su alegría por la hazaña cruzada. "Para la gente que lo ve de afuera es llamativo, porque en los otros torneos la Católica había arrasado. Ahora fue más entretenido. Siempre estoy pendiente del fútbol chileno, especialmente, de mis ex compañeros, porque uno hace amistades y quiere que les vaya bien".

En esa misma línea, César Pinares abordó la crisis que tuvo la UC en el inicio de la temporada 2022. "Mirándolo desde afuera, porque no tengo idea de la interna, me sorprende, porque Católica siempre estaba arriba y uno se acostumbra a eso. Cuando vi un par de partidos vi que jugaban bien y que había funcionamiento, pero había cosas por mejorar".

"Cuando los resultados no salen, todo empieza a verse malo y negativo, pero este equipo tiene ese ADN del fútbol. Holan lo dijo el otro día: no se les va a olvidar jugar. El ADN está y creo que van a salir adelante. Primero, porque llegó Ariel, que ya trabajó con ellos y conoce a la gran mayoría. Además, ya tienen la experiencia del año pasado, de esa remontada que tuvieron. Son jugadores de experiencia, que ganaron cuatro torneos seguidos. Saben que pueden remontar y todavía están a tiempo", agregó.

Sus opciones de volver a la UC de la mano de Ariel Holan

Los refuerzos de Universidad Católica en esta temporada han estado lejos de las expectativas y Ariel Holan debe pensar bien en el mercado. El técnico volvió a San Carlos de Apoquindo para levantar a un equipo herido y con la ventana de fichajes al borde de la esquina, ya piensa en nombres.

César Pinares ya estuvo bajo las órdenes del DT en 2020 y se ilusiona con volver, aunque es claro en cómo está su situación. "No sé qué podría decir, porque por ahora el teléfono está en modo avión... Estoy descansando. Hace mucho tiempo que no descansaba".

"Desde que llegó Ariel a la Católica, en 2019, que no tengo vacaciones. Esas fueron las últimas que tuve, cuando se fue Quinteros. De ahí me fui a Brasil, donde estaban en pleno campeonato; después a Turquía, cuando estaban recién empezando el torneo. Entonces, son más de dos años y medio que no he podido descansar. Es difícil decir algo ahora, porque uno tiene que tomar las decisiones en frío sobre su futuro", añadió.

Tras ello, César Pinares detalló su situación con el interés de la UC y dejó entrever que está ilusionado con regresar. "Creo que la respuesta ya la sabes, pero no me gusta mucho candidatearme o ser tribunero. No me gusta decir cosas para caerle bien a la gente. Ahora, con respecto a tu pregunta, es lógico que ahí hay un cariño. Eso está más que claro".

Aunque el volante fue sincero y optó por aclarar todo de inmediato para no generar expectativa en los hinchas cruzados. "Por ahora, mi representante no me ha dicho nada. Estoy dedicado a descansar".

Finalmente y en esa misma línea, César Pinares reconoció que con Ariel Holan vivió uno de sus mejores momentos. "Es difícil marcar solo a uno pero, sin duda, Ariel sacó uno de los mejores rendimientos que he tenido en mi carrera. Obviamente, el equipo también influye mucho. Va de la mano. El equipo jugaba bien, estaba clarito. Todo eso influye. Indudablemente, fue uno de los técnicos con los que mejor me sentí dentro de la cancha, pero en la Unión Española de Palermo también me sentía bien, volaba en la cancha":