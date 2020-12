Buonanotte ilusionado con renovar en la UC a ocho días del fin de su contrato: "Aún queda una semana"

Universidad Católica y Universidad de Chile igualaron sin goles en el Estadio Nacional en una nueva edición del Clásico Universitario, partido aburrido y con pocas chances de gol, pero que tuvo a Diego Buonanotte como figura del encuentro.

El Enano comenzó el duelo en la oncena titular y no decepcionó; quitó, armó y generó fútbol, aunque la ofensiva cruzada no anduvo del todo fina y no logró traducir las llegadas en goles.

Tras el partido el trasandino fue escogido como el jugador más destacado del partido, por lo que debió enfrentar los micrófonos y no pudo esquivar las preguntas en torno a su renovación con la escuadra de la precordillera:

"Siempre digo que cada partido es el último, esa es mi forma de vivir el fútbol. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre, pero mañana es Navidad y hay que disfrutar", comentó el talentoso volante.

Pese a que Buonanotte no quiso dar luces respecto a su continuidad en la UC, tampoco escondió su ilusión de continuar visitiendo la Franja:

"No quiero hablar de la renovación, pero le tengo un gran respeto a este club. Aún queda una semana", comentó.

Respecto al Clásico Universitario en sí, el Enano justificó la igualdad asegurando que: "siempre después de un golpe duro como la eliminación en Copa Sudamericana va a costar un poco".

El Enano termina contrato con la UC en ocho días.

Por último, el trasandino miró el lado positivo valorando el punto conseguido ante los comandados por Rafael Dudamel:

"Es un clásico, con un rival muy difícil y nos llevamos un punto. Estuvimos a la altura. Hoy por momentos fuimos un poco mejores sin poder lastimar", reflexionó el argentino.

Diego Buonanotte finaliza su vínculo con Universidad Católica al término de este mes, y pese a su relevancia en los últimos años, el jugador y el club no han podido lograr un entendimiento para su continuidad en la precordillera.

Según los últimos trascendidos, el Enano habría rechazado la oferta realizada por la UC, luego que la directiva cruzada considerara pertinente ofrecerle una extensión de contrato sujeta a una rebaja considerable de sueldo.