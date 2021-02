Buonanotte: "Mi corazón está pintado con los colores de Católica y el de mi familia también"

Universidad Católica sumó una página dorada a su historia, luego de empatar sin goles ante La Calera y obtener el punto necesario para coronarse campeón del Torneo Nacional, obteniendo su tercer título al hilo y sumándose al selecto club de los elencos tricampeones de Chile.

Diego Buonanotte no sumó minutos en el duelo ante los Cementeros, sin embargo, eso no fue impedimento para que el trasandino celebrara el título con euforia junto a su familia con una transmisión que enamoró a la fanaticada cruzada.

A dos días de la consecución de la corona, el Enano conversó con Cooperativa respecto al legendario logro y las claves que llevaron al plantel a lograr la meta en un año lleno de incidencias:

"Me tengo que sacar el sombrero con mis compañeros. En los ultimos tres años salimos tres veces campeones con tres entrenadores dintintos, con tres ideas distintas y nosotros nos fuimos adaptando y captando rápidamente la idea. Para mí la es clave el grupo de jugadores que se han llevado el esfuerzo", comentó el argentino.

Además, Buonanotte agregó: "el grupo mantiene una idea clara en lo que estamos haciendo en este club. El ego queda siempre de lado. Yo me tiro nunca flores, nunca hablo de mí, pero a mí me tocó estar afuera mucho... viajar y no jugar y siempre puse por delante a club".

En torno al enorme cariño que la fanaticada de los Cruzados siente por el trasandino, Buonanotte confesó que el apoyo de los hinchas ha sido muy relevante para su travesía en la UC.

Buonanotte aseguró que su corazón le pertenece a la UC.

"Uno llega siempre a un club con ilusión, con desafíos y ganas, pero después lo que se va dando uno no lo puede imaginar antes. Es algo que lo vivo de una manera distinta... llegar a mi casa y ver a mis hijos felices, a Santino cantando canciones de la Católica, esas cosas me llenan el alma", comentó Diego.

El ex River Plate añadió: "cuando vinimos (a San Carlos) y vimos el banderazo, yo miraba a la gente y la emocion y como cantaban y yo decia 'la gente se merece realmente el campeonato'".

Diego Buonanotte cerró con hermosas palabras, dejando claro su sentir por el club precordillerano: "lo único que tengo claro es que mi corazón está pintado con los colores de Catolica y el de mi familia también. Yo quiero estar en Catolica, pero aportar y ser improtante. La gente ya sabe lo que siento por la camiseta de la UC".