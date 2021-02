Tati Buljubasich habla de la más segura llegada de Felipe Gutiérrez a la UC: "Ojalá podamos llegar a un acuerdo"

Universidad Católica cumplió con su tarea antes de tiempo, porque a falta de una fecha para el final del Campeonato Nacional ya ganó el título, el tercero en línea que obtiene el elenco de la precordillera.

Los cruzados hacen todo bien y trabajan firme de cara a la campaña 2021, de hecho, ya tienen prácticamente amarrada su primera contratación, porque el volante Felipe Gutiérrez está a un paso de volver al club que lo formó.

El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, conversó con La Redgoleta de RedGol, donde dejó en claro que el zurdo está a un paso de regresar a San Carlos de Apoquindo.

"Nosotros en general tratamos de no hablar de los nombres que vamos a traer o que estamos siguiendo. En el caso de Felipe hacemos una excepción, porque es un jugador que salió del club, que está identificado con nosotros. Las puertas del club están abiertas, no es necesario que se las abramos. Ellos ya se las abrieron a la hora de hacer historia en el club, formarse, ser campeones e irse a hacer una gran carrera. Por Felipe hay una opción de que pueda retornar. Él se está recuperando de una lesión que lo tuvo parado un rato largo, pero está bien. Estuvimos en conversaciones y ojalá podamos llegar a un acuerdo para poder contar con él", dijo el ex arquero a RedGol.

El Tati Buljubasich y los refuerzos de la UC - AgenciaUno

Sobre la misma línea, Ttai agregó que "nosotros estamos haciendo una planificación, la que hacemos siempre con los cuerpos técnicos, y más o menos hay dos puestos que queremos incorporar, pero siempre hay otros puestos en los que hay que ver qué es lo que va pasando, si se va alguno. El año pasado teníamos todo organizado, se lesionó (Germán) Lanaro y tuvimos que traer uno".

Por último, Buljubasich aclaró que las puertas están abiertas para todos los ex cruzados, pero indicó que deben ser cuidadosos con las finanzas, debido a lo duro que fue el 2020, con pandemia de por medio.

"Siempre las puertas van a estar abiertas, pero es un año donde hubo un golpe económico duro. No sólo a la Católica, si no que a todos los clubes. Entonces hay que ser cuidadosos con eso, tener el mejor equipo posible con la posibilidades que tenemos nosotros", cerró.