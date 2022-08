Branco Ampuero confesó que le gusta jugar de visitante, por lo que los casi 30 mil hinchas de la U que llegarán al Estadio Nacional entusiasman al defensor de Universidad Católica. Señaló que la intención de los cruzados será ganar realizando un buen juego y no a cualquier precio.

Branco Ampuero motivado por enfrentar el clásico con la hinchada de la U en contra: "Me siento más cómodo jugando de visitante"

El Estadio Nacional volverá a recibir fútbol luego de casi un año y medio, pues en marzo del 2021 fue el último encuentro que recibió. Por lo mismo hay mucha expectación de lo que va a pasar con el clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

Para este partido irán casi 30 mil hinchas de los azules, algo que el defensor Branco Ampuero empieza a vivir con mucho entusiasmo pues asegura que le gusta el desafío de enfrentar a las hinchadas de los equipos locales.

"Me encanta jugar este tipo de partidos, me siento más cómodo jugando de visitante. Es un partido especial, ellos están apremiados con los puntos y vuelven a ser locales en el Nacional", comentó el ex Deportes Antofagasta en Radio ADN.

Agregó el zaguero que "queremos hacer un partido inteligente y sin descuidar el juego que venimos haciendo. No queremos terminar en que los clásicos se ganan, sino darle un poco de forma, atreviéndonos, saliendo desde atrás y estar más cerca del triunfo con nuestras características”.

Sobre la lucha por la titularidad en su puesto, contó que "había mucha competencia en el puesto y al que jugara le iba a costar. Cuando lo vi entrenar a Gary Kagelmacher, me di cuenta de que compartimos características porque somos rápidos y nos gusta ir fuerte a la pelota, tenemos buena comunicación. Me he sentido cómodo con él".

Finalmente habló de lo que es el trabajo de Ariel Holan en el día a día. "Es muy exigente, no le gusta dejar nada al azar y tiene una idea de juego clara, te da todas las herramientas. Después depende de cada jugador en los entrenamientos y me ha ayudado mucho en mi juego. He crecido mucho en mi juego, con o sin balón".