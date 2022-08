El Estadio Nacional volverá a recibir fútbol luego de casi un año y medio, pues en marzo del 2021 fue el último encuentro que recibió. Por lo mismo hay mucha expectación de lo que va a pasar con el clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica.

El recinto contará con 28 mil espectadores y la cancha estará en perfectas condiciones, algo que pudo comprobar esta tarde Rodrigo Goldberg, quien visitó el recinto en una actividad junto a algunos niños de un jardín cercando al recinto.

En Radio Cooperativa el Polaco comentó que "hicimos un tour por el estadio y cuando vi la cancha no podía creerla, está maravillosa, no tiene nada que envidiarle a las mejores del mundo".

Luego el ex delantero de la U comentó que "no podía creer lo lindo que estaba y después me agarraba la cabeza, me tomaba los pocos pelos que me quedan, diciendo que vienen los recitales (Coldplay, Justin Bieber, Daddy Yankee) y chuta, no va a durar nada la cuestión".

Agregó que "ahora iban a cortar el pasto, yo me puse a un costado y toqué el pasto, estaba muy linda. Al menos este fin de semana estará buena".

Luego explicó que ideal sería que pasara lo mismo que en otras partes del mundo, "donde hay estadios avanzados que sacan el pasto, que es como una alfombra, o donde el pasto se da vuelta para cuidar la cancha".