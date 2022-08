Emmanuel Ojeda asegura que es un plus poder jugar el clásico universitario en el Estadio Nacional, pensando en que no tendrán que viajar y que es más cómodo para los hinchas del club, aunque estén preparados para jugar en cualquier cancha.

Universidad de Chile vuelve a jugar en Santiago para el clásico universitario, algo que no hacía desde el 2 de julio cuando vencieron agónicamente a Unión La Calera por 2-1, en el último triunfo que suman en el Campeonato Nacional.

Luego de eso vinieron viajes a Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Talca, Coquimbo, Curicó, El Salvador y el último en el estadio Elías Figueroa, donde el nombre de Romántico Viajero quedaba como anillo al dedo.

Por lo mismo, en el plantel azul valoran poder jugar esta fecha en Santiago, donde será muy importante porque el partido ante Universidad Católica vuelve a poner a la U en el Estadio Nacional.

"Se valora mucho jugar en Santiago, el viaje es un poco cansador. También para el hincha está bueno y que estén más a su comodidad para ir a la cancha, con más capacidad. Eso es un plus", comentó Emmanuel Ojeda.

El volante argentino sabe que de igual forma después van a tener que volver a cambiar de escenario, aunque deja claro que mantener la localía en un solo lugar da un potencial importante a los planteles.

"Como ya lo he dicho en otras notas, un jugador siempre está preparado para jugar en cualquier cancha. Es bueno tener tu lugar y que el hincha te pueda seguir siempre, te da un plus que necesitas cuando el partido no va, pero estamos preparados para jugar en cualquier cancha", finalizó.