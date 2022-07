Ariel Holan abordó el momento que vive Universidad Católica. Al ser consultado de si existe un factor psicológico que esté afectando al equipo, el técnico argentino llamó a mirar la realidad y asumir que no recibió al mismo equipo con el que salió campeón en 2020.

Las últimas derrotas de Universidad Católica en el Campeonato Nacional impactaron fuerte en San Carlos de Apoquindo. Los cruzados se despidieron del sueño del pentacampeonato y trazaron nuevos objetivos: hacerse fuertes para la próxima temporada.

Ariel Holan no encendió ninguna ilusión luego de perder ante Curicó Unido y aclaró que su objetivo al llegar no fue el pentacampeonato, sino armar un equipo competitivo para la próxima temporada. En conferencia de prensa, el argentino reiteró este deseo e hizo un llamado respecto al momento del club.

El técnico negó que un factor psicológico esté afectado a Universidad Católica y pidió mirar hacia la realidad: el problema futbolístico. "Lo he dicho mil veces. Católica ganó cuatro campeonatos con cuatro técnicos distintos, pero el semestre pasado yo lo recibí a tres puntos del descenso. No vale la pena evaluar otros motivos", aseguró.

"Debemos dar vuelta la página, porque no recibí el mismo equipo del 2020, recibí a un equipo en crisis. Hay que decir las cosas como son y ser claros en el análisis: no hay un problema psicólogico. Hemos traido refuerzos, no todos están en el mismo nivel por realidades diferentes y cada uno que va creciendo semana a semana irá mostrando su mejor versión", añadió.

"A su vez, el equipo ha tenido cambios y vamos mejorando partido a partido. Eso quiero ver reflejado en los resultados. No es algo psicológico, esto se trata de un problema de trabajo duro, de entrenar fuerte y ver cómo nos recuperamos partido a partido de esa realidad", reiteró.

"El equipo que recibí cuando llegué era muy diferente a ahora. La primera vez, tomé a un equipo que había salido campeón, le di mi identidad en función a lo que recibí. Hicimos un gran trabajo, tuvimos un gran desarrollo en torneos internacionales y si ese trabajo hubiese sido más duradero, hubiésemos sido más competitivos que hoy. Repito: recibí un equipo al borde del descenso, con muchos lesionados. Hicimos incorporaciones que estoy contento con ellas, pero perdimos a Valencia, que era muy importante", afirmó.

Para Holan, lo más importante es mejorar los rendimientos individuales y encontrar la identidad del equipo. "La realidad es la única verdad. Estoy tratando de recomponer el tejido futbolístico para ser más competitivos. Esa reconstrucción es de la identidad de juego del equipo. Lo puede hacer mejor o peor, pero ya tenemos una identidad. El equipo lo hará haciendo mejor cuando levantemos el rendimiento individual", puntualizó.

"Eso se hace con entrenamiento, porque el equipo que tenemos tiene realidades diferentes de minutos de fútbol. Compañeros que van sumando, van teniendo problemas físicos con las exigencias de los entrenamientos. Eso es lo que primero que estamos abordando. Contra Curicó, hicimos 60-65 minutos extraordinarios de fútbol. Extraordinarios. Veo otros partidos y estoy muy conforme de cómo juega Católica", cerró.