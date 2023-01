Universidad Católica piensa en su debut en el Campeonato Nacional. Los cruzados viajan a Viña del Mar y este domingo chocan con Everton para dar inicio oficial a su temporada 2023, donde además enfrentarán la fase preliminar de la Copa Libertadores.

Uno de los jugadores que llegó como refuerzo para este año fue Alexander Aravena. Tras una tremenda temporada en Ñublense, el Monito retornó a la precordillera y este jueves abordó las expectativas que tiene de cara a una nueva oportunidad en el club donde se formó.

Sobre su partida a Chillán en 2022, Aravena aseguró que "fue un momento difícil, estuve desde chico en la UC y no pensé que saldría en algún momento, pero fue la mejor decisión porque me sirvió para salir de mi zona de confort y sumar experiencia, eso me dio rodaje para poder estar acá de nuevo".

"Lo fundamental es que en la UC me han dado confianza, con eso uno puede hacer su propio juego. Con jugadores de jerarquía como Eugenio Mena y Mauricio Isla uno aprende mucho, por mi banda me toca con Mena y cada día me entiendo mejor con él", agregó.

"Quiero aportar con goles, asistencias, con mi juego y en lo grupal. Se viene un desafío muy lindo en el Campeonato Nacional, tenemos las mejores expectativas para 2023 y en lo personal daré todo de mí para el equipo. Este año viene con aprendizaje", sumó.

"(Volver a la UC) fue la mejor decisión que pude tomar, también lo veo como un desafío personal porque no me tocó sumar antes. Tengo las condiciones para estar acá y las quiero demostrar", cerró el delantero. La UC enfrenta a Everton este domingo al mediodía.