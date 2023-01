Alexander Aravena podría haber jugado la Copa Libertadores este 2023 si hubiese decidido seguir en Ñublense, pero prefirió volver a Universidad Católica en este mercado de fichajes para disputar la Copa Sudamericana y participar del nuevo proceso que comanda Ariel Holan. Una decisión extraña para muchos, pero para él es la mejor.

Con apenas 20 años, "Monito" fue uno de los grandes valores de 2022 en el fútbol chileno y la UC puso sus ojos en él para que regrese de su préstamo en los Diablos Rojos, y lo lograron. Así, solo un par de semanas bastaron desde su regreso para que de vuelta la página y asegure que irse de Chillán fue "la mejor decisión que pude tomar".

"Me tocó salir, creo que fue la mejor decisión"

En conversación con la prensa de los cruzados, Aravena fue consultado por su regreso tras un año exitoso en Chillán. "Me tocó salir, creo que fue la mejor decisión que pude tomar en este momento", disparó de entrada.

Por eso, después resalta con una sonrisa de oreja a oreja que ahora "me toca llegar de nuevo a mi casa, me siento muy cómodo, el plantel me recibió muy bien y eso me hace tener confianza en mí mismo y el grupo. Tengo muchas ganas para la temporada que viene y con la mejor disposición".

Sobre la pretemporada, Monito apunta que "arrancó bien, los entrenamientos que el Profe ha planificado han sido intensos, pero los hemos llevado de buena forma. Nos hemos sentido cómodos con eso y creo que se están haciendo bien las cosas de cara al 2023".

Sobre cómo se ha sentido bajo las órdenes de Holan, resalta que "bien, cómodo. He entrenado en posiciones nuevas para mí, pero que tengo que asimilar. Donde quieran ocuparme, yo tengo que estar disponible. Lo más importante en ese sentido es jugar y aportar con lo que más pueda: mi juego, goles y en lo grupal. Más que nada, quiero acomodarme y agarrar ritmo".

Finalmente, se refirió a lo que será el primer amistoso internacional de este año ante Oriente Petrolero. "Va a ser diferente a los partidos con Magallanes, donde jugamos 35 minutos por lado. Va a ser más completo y con reglas más oficiales, pero si hacemos las cosas como hasta ahora, va a salir todo bien. El Profe tiene muy clara su idea de juego, si la plasmamos en el partido va a salir todo bien", concluyó.